Vatandaştan İBB kadrolarına PKK ve FETÖ bağlantılı isimleri dolduran Ekrem İmamoğlu'na tepki: Kanıma dokunuyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde DHKP-C FETÖ ve PKK'lı teröristler ve terör bağlantılı isimlerin işe alındığı ortaya çıktı.

Gündeme bomba gibi düşen haberler sonrası Kayseri'de bir vatandaş Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"KANIMIZA DOKUNUYOR"

Ekrem İmamoğlu Kayseri'de 27 Mayıs ve Kazancılar çarşı esnafını ziyaret etti.

Bir esnaf Ekrem İmamoğlu'na, "Ben Reis sevdalısı bir kişiyim. PKK'lıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe mi aldınız, medya da böyle haberler var. Kanımıza dokunuyor. Zoruma gidiyor. Bir açıklama yapın" dedi.

'Hayır almadık' şeklinde net bir yanıt veremeyn İmamoğlu ise vatandaşı geçiştirerek, "Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak devlet niye gelip tutuklamıyor onu." yanıtını verdi.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz hafta Meclis'te yaptığı konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında belediyeye 33 bin kişi alındığını bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Soylu, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullandı.