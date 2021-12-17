Vatandaştan İBB kadrolarına PKK ve FETÖ bağlantılı isimleri dolduran Ekrem İmamoğlu'na tepki: Kanıma dokunuyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde DHKP-C FETÖ ve PKK'lı teröristler ve terör bağlantılı isimlerin işe alındığı ortaya çıktı.
Gündeme bomba gibi düşen haberler sonrası Kayseri'de bir vatandaş Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
"KANIMIZA DOKUNUYOR"
Ekrem İmamoğlu Kayseri'de 27 Mayıs ve Kazancılar çarşı esnafını ziyaret etti.
Bir esnaf Ekrem İmamoğlu'na, "Ben Reis sevdalısı bir kişiyim. PKK'lıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe mi aldınız, medya da böyle haberler var. Kanımıza dokunuyor. Zoruma gidiyor. Bir açıklama yapın" dedi.
'Hayır almadık' şeklinde net bir yanıt veremeyn İmamoğlu ise vatandaşı geçiştirerek, "Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak devlet niye gelip tutuklamıyor onu." yanıtını verdi.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz hafta Meclis'te yaptığı konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında belediyeye 33 bin kişi alındığını bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi.
Soylu, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullandı.
Buna karşılık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne demiş sayın bakan? 'İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 575 kişi çalışıyor' dedi. Gelip o 575 kişiyi alacaklar sandım. Terör örgütü üyesiyse gelip tutuklayacak sonuçta. Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil" dedi.
İşte İBB'de yuvalanan terör bağlantılı isimlerin bazıları:
(EYYÜP Ç.)
O İSİMLERE ULAŞILDI
Bakan Soylu'nun terör örgütleri ile bağlantılı olan kişilerin belediyede çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu söylemesinin ardından o isimlere ulaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinin PKK dağ kadrosunun şubesi gibi kullanıldığı tespit edildi.
Burada çalışan Ömer K.'nin dağ kadrosuna 2013'de katıldığı, 2017'de de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi.