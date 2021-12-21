Ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kastamonu, Giresun, Diyarbakır okullar tatil mi? 22 Aralık yarın hangi ilçelerde kar tatili var? MEB Valilik açıklaması var mı? İşte son gelişmeler...
KASTAMONU'NUN İKİ İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi.
Şenpazar ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullar daha önce tatil edilmişti.
GİRESUN'UN ÇAMOLUK İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağından önleyici tedbir olarak yüz yüze eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının da yarın bir gün süre ile idari izinli sayılacakları kaydedildi.