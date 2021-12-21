Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.12.2021 22:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.12.2021 22:46
    ABONE OL

    Kastamonu, Giresun, Diyarbakır okullar tatil mi? 22 Aralık yarın hangi ilçelerde kar tatili var? MEB Valilik açıklaması...

    Aralık ayının sonlarında Türkiye'nin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yaşadığı illerde okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler arama motorları üzerinden yaptıkları araştırmaları arttırdı. Bu kapsamda bir valilik açıklaması yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor. Peki, Kastamonu, Giresun, Diyarbakır okullar tatil mi? 22 Aralık yarın hangi ilçelerde kar tatili var? İşte MEB Valilik son dakika açıklaması...

    Kastamonu, Giresun, Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi?

    Ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kastamonu, Giresun, Diyarbakır okullar tatil mi? 22 Aralık yarın hangi ilçelerde kar tatili var? MEB Valilik açıklaması var mı? İşte son gelişmeler...

    KASTAMONU'NUN İKİ İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

    Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi.

    Şenpazar ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullar daha önce tatil edilmişti.

    GİRESUN'UN ÇAMOLUK İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

    Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağından önleyici tedbir olarak yüz yüze eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

    Eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının da yarın bir gün süre ile idari izinli sayılacakları kaydedildi.

        DİYARBAKIR'DA BİR İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kulp ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yoları da ulaşıma kapandı. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 22 Aralık 2021 Çarşamba günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi merkezi ve kırsalındaki mahallelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İzmir ’Fırtına’lı!
        Haberler Güncel Kastamonu, Giresun, Diyarbakır okullar tatil mi? 22 Aralık yarın hangi ilçelerde kar tatili var? MEB Valilik açıklaması...
            SON DAKİKA