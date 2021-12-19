CHP'li İBB'nin hainlere açtığı iş kadrolarında yeni gelişme! FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş

OTOBÜS DURAĞINA DHKP-C FLAMASI ASAN ZANLI DA İBB'DE

İBB'de işbaşına yapan isimlerden Mustafa K. İstanbul Piyalepaşa İETT otobüs durağına "DHKP/C" ibareli flama asan isimlerden. 1997 Aralık ayında İstanbul/Okmeydanı bölgesinde kanunsuz gösteri yapılarak, yola molotof kokteyl atılıp, pankart asılması, 20 Mayıs 1998'de Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı ışıklardaki üst geçide "DHKP/C" ibareli bomba süsü verilmiş pankart asılması eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mustafa K., bunların yanında örgüte yönelik 23 Mayıs 1998'de yapılan operasyonlarda da gözaltına alındı. Mustafa K. da 24 Mayıs 2021 itibariyle İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret şirketinde (İSTAÇ) aktif olarak çalışan isimlerden.