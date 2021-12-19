CHP'li İBB'nin hainlere açtığı iş kadrolarında yeni gelişme! FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olan şirketlere örgüt bağlantılı yüzlerce kişiyi işe aldığı deşifre olan Ekrem İmamoğlu'nun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) de kontenjan ayırdığı belirlenmişti.
İBB'de işe alınan FETÖ üyeleri arasında dikkat çeken isimlerden olan ikisinin, FETÖ'nün örgüt evlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) eleman sızdırmak için mahrem abilik yapan kişiler olduğu ortaya çıktı. Bunların yanında TSK'dan atılan ve adli kontrol kararı uygulanan örgüt üyesi üsteğmen de İBB'de mesaiye başlayan isimler arasında.
FETÖ'CÜ VATAN HAİNLERİNİ İŞE ALDILAR
İşçi haklarından her platformda bahseden İmamoğlu, 13 bin 312 kişiyi işten attıktan sonra İBB'ye yeni isimleri aldı. İBB'nin bu işçi kıyımı sonrasında iştirak şirketlerine aldığı isimlerin sicilleri ise kabarık çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun örgüt bağlantılı isimlerin İBB'de işe alındığını açıklamasının ardından SABAH birçok ismi deşifre etti.