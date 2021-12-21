Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'dan 'Başkan Erdoğan' paylaşımı: Mükemmel bir görüşme yaptık

Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro arasında Türkiye- Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

"MÜKEMMEL BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Maduro, ''Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mükemmel bir telefon görüşmesi yaptım. Önümüzdeki yıllar için büyük zorluklardan ve ortak kalkınma için tüm işbirliği alanlarında ilerleme ihtiyacından bahsettik. Üstesinden geleceğiz'' açıklamasını yaptı.