CHP'li Ekrem İmamoğlu belediyecilikte sınıfta kaldı! İşte İBB'nin 30 aylık başarısızlık karnesi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinde altyapıdan ulaşıma kadar her alanda sıkıntılar yaşanıyor. AK Parti'nin yaptığı bütün hizmetlere çöken ve onları da bozan bir belediyecilik yapan İmamoğlu vatandaşları çileden çıkarmış durumda. Hizmetten çok pr siyaseti yapan İmamoğlu sadece vaatlere bulundu onları da yerine getiremedi. Peki İmamoğlu ve söz verdi, neler yaptı? İşte İmamoğlu'nun başarısızlıklarla dolu 30 aylık karnesi...
18.12.2021 16:40
- Son Güncelleme: 18.12.2021 16:43
CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin başlattığı hizmetleri kendi yapmış gibi göstermeye devam ederken belediyecilikte sınıfta kaldı. Sözler verdiği vaatleri yerine getirmeyen İmamoğlu, 8 gün önce "İstanbul kaderine terkedilmişti. Biz geldik toparladık." demişti. İstanbul'un bütün hizmetlerini patlatan İmamoğlu'nun şeceresini derledik. İşte CHP'li başkanın vaatleri ve 30 aylık karnesi...