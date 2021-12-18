CHP’li Ekrem İmamoğlu belediyecilikte sınıfta kaldı! İşte İBB’nin 30 aylık başarısızlık karnesi

CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin başlattığı hizmetleri kendi yapmış gibi göstermeye devam ederken belediyecilikte sınıfta kaldı. Sözler verdiği vaatleri yerine getirmeyen İmamoğlu, 8 gün önce "İstanbul kaderine terkedilmişti. Biz geldik toparladık." demişti. İstanbul'un bütün hizmetlerini patlatan İmamoğlu'nun şeceresini derledik. İşte CHP'li başkanın vaatleri ve 30 aylık karnesi...