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    • Güncel
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    • 19.12.2021 18:55
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    CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) belediyecelikten uzak tutumu vatandaşın tepkisini çekti. Beylikdüzü TÜYAP'ta bulunan üst geçidin arızalı asansörü İBB ekipleri tarafından onarılmazken engelli vatandaşlar zor anlar yaşattı.

    Vah ki İBB’den belediyecilik bekleyen İstanbul’a!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul adına kayda değer hiçbir projeye imza atmayarak vatandaşı bezdirdi.



    İETT fiyaskosu gün geçtikçe katlanarak büyürken, bakımsızlıktan tel tel dökülen otobüsler yollarda kalıyor, seferler iptal ediliyor. Hal böyle olunca İstanbullu da büyük bir mağduriyet yaşıyor.




    ENGELLİ VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
    İBB'nin işbilmez ve belediyecelikten uzak anlayışının son örneği İstanbul Beylikdüzü'nde kayıtlara geçti.



    TÜYAP Beylidüzü metrobüs durağına bağlantı sağlayan üst geçitte bulunan asansörün arızalı olması engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        Vah ki İBB’den belediyecilik bekleyen İstanbul’a!
        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!
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