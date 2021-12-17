Millet İttifakı'nda taht oyunları sürüyor! Aday olmak isteyen Kılıçdaroğlu destek bulamadı, ABD-Ekrem İmamoğlu görüşmesi ortalığı karıştırdı

AK Parti ve MHP ortaklaşa şekilde sürekli olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin belirlenen tarih olan 2023'te yapılacağını vurgulamasına rağmen, muhalefetin erken seçim çağrıları sürüyor. Özellikle CHP ve İYİ Parti meydanlarda "erken seçim, hemen seçim" sözleriyle seçim talep ederken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısına henüz bir aday çıkarabilmiş değil.
İTTİFAKTAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK YOK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmak istediğini açıkça belli etse de ittifak ortaklarından beklediği desteği henüz görmedi. Son olarak geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olurum" dedi.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından ittifak ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener ve dün görüşme gerçekleştirdiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan "adaylık" açıklamasına destek gelmedi.