Millet İttifakı'nda taht oyunları sürüyor! Aday olmak isteyen Kılıçdaroğlu destek bulamadı, ABD-Ekrem İmamoğlu görüşmesi ortalığı karıştırdı

Kılıçdaroğlu adaylık sürecinde kendi adını ön plana çıkararak olası rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı denklem dışına itmeyi amaçlıyor. Kılıçdaroğlu, seçim sürecine girildiğinde kurulacak liderler masasında kendi isminin tek seçenek olarak masada kalması için hamle yaparken, ittifak ortakları ise anket sonuçlarını masaya koyarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk bakıyor. Bu aşamada İYİ Parti kanadından gelen "Seçilemeyecek kişiyi aday göstermeyeceğiz" çıkışı da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının onaylanmadığının bir diğer göstergesi oldu. Bununla beraber Meral Akşener, daha önce yaptığı çıkışlar ve "Fatih Sultan Mehmet benzetmesiyle" adaylık için tercihinin açıkça İBB Başkanı İmamoğlu olduğunu gösterdi.