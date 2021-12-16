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    • 16.12.2021 12:44
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    • 16.12.2021 12:52
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan skandal açıklama: İBB'ye alınanların terör iltisaklı olduğuna inanmıyorum

    CHP’li İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin PKK’nın dağ kadrosunu tek tek işe alması gündemdeki yerini korurken ittifak ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan skandal bir açıklama geldi. Raporlarla birlikte gözler önüne serilen rezalet hakkında Temel Karamollaoğlu, “Ben kusura bakmasınlar terörle iltisaklı personel alımına itibar etmiyorum” dedi.

    TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.

    Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

    İBB'de işe alınan PKK'lılar hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Türkiye'nin günlerdir konuştuğu skandal hakkında konuşan Karamollaoğlu, "Ben kusura bakmasınlar terörle iltisaklı personel alımına itibar etmiyorum. Pasaport verilemez ibaresi koydular bana. Üç gün sonra şartlar değişti, hemen verdiler. İftira ettiklerini kabul ettiler. Ben bakanlığın söylemlerine nasıl güveneceğim. Hemen bu isimler mahkemeye verilmeli" dedi.

        "HÜKÜM GİYMİŞSE ÇALIŞAMAYACAK DİYE BİR ŞEY YOK"
        Karagöz'ün "Çoğu hüküm giymiş cezaevinde yatmış çıkmış şahıslar" ifadesi üzerine Karamollaoğlu "Hüküm giymişse çalışamayacak diye bir şey yok" diye konuştu. İçişleri Bakanlığı'nın pasaport sorunuyla ilgili o dönem yaptığı "Diplomatik pasaportu başvurusu üzerine üç gün sonra kendisine teslim edildi. Herhangi bir şerh yoktur" açıklaması hakkında ise "Bunu yapan doğru söylemiyor" karşılığını verdi.
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        Haberler Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan skandal açıklama: İBB'ye alınanların terör iltisaklı olduğuna inanmıyorum
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