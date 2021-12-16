Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan skandal açıklama: İBB'ye alınanların terör iltisaklı olduğuna inanmıyorum

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.
İBB'de işe alınan PKK'lılar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu skandal hakkında konuşan Karamollaoğlu, "Ben kusura bakmasınlar terörle iltisaklı personel alımına itibar etmiyorum. Pasaport verilemez ibaresi koydular bana. Üç gün sonra şartlar değişti, hemen verdiler. İftira ettiklerini kabul ettiler. Ben bakanlığın söylemlerine nasıl güveneceğim. Hemen bu isimler mahkemeye verilmeli" dedi.