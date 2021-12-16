Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan skandal açıklama: İBB'ye alınanların terör iltisaklı olduğuna inanmıyorum

"HÜKÜM GİYMİŞSE ÇALIŞAMAYACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Karagöz'ün "Çoğu hüküm giymiş cezaevinde yatmış çıkmış şahıslar" ifadesi üzerine Karamollaoğlu "Hüküm giymişse çalışamayacak diye bir şey yok" diye konuştu. İçişleri Bakanlığı'nın pasaport sorunuyla ilgili o dönem yaptığı "Diplomatik pasaportu başvurusu üzerine üç gün sonra kendisine teslim edildi. Herhangi bir şerh yoktur" açıklaması hakkında ise "Bunu yapan doğru söylemiyor" karşılığını verdi.