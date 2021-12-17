CHP'li İBB'nin ekmeğinden ettiği işçilerden Ekrem İmamoğlu'na tepki! Şehitlerimizin kanı eline bulaştı

İBB'deki kadrolarda terör örgütleriyle iltisaklı kişilere yer verilmesi, namus sözü verilerek işten çıkarılmayacakları vaat edilen ancak buna rağmen haksız yere işten çıkartılan emekçilerin sert tepkisiyle karşılaştı.
Samet Bulutçu: Yıllarca çalıştığımız kurumdan bir anda gelen SMS ile çıkışımız verildi. Bize "İhtiyaç fazlasısınız" diyenler yerimize daha fazla kişiyi aldı. Bu da yetmez gibi vatanına, devletine, bayrağına sadakatle bağlı olan bizlerin yerine bölücülük yapanları, askerimize, polisimize kurşun sıkan hainleri işe almaları kanıma dokundu. Bu, milletimize hakarettir.