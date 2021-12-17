CHP'li İBB'nin ekmeğinden ettiği işçilerden Ekrem İmamoğlu'na tepki! Şehitlerimizin kanı eline bulaştı

Hüseyin Hacıoğlu: Seçim sonuçları sonrasında ben sahadan gelen görüntüler sonrasında çıkıp "Bunlar HDP ile PKK ile işbirliği yapıyorlar. Ben bu yönetimi tanımıyorum bunların da emellerine hizmet etmem" diyerek istifa ettim. Kafalarını çıkartamayan ve moralmen çökmüş bir sistemi bunlar personel alımları ile kaynak aktararak diriltmeye çalışıyorlar. Askerimizin de, polisimizin de, şehitlerimizin de kanları bugünkü İBB yöneticilerinin eline bulaşmıştır.