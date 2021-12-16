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    • 16.12.2021 14:16
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    • 16.12.2021 15:02
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    İBB terör yuvası olmuş! PKK’nın dağ kadrosunun ardından şimdi de FETÖ’cüler! İşe alınan o isimler ByLock kullanıcısı çıktı

    Türkiye’nin günlerdir konuştuğu İBB’deki dağ kadrosunun ardından şimdi de FETÖ’cülerin işe alındığı ortaya çıktı. PKK, DHKP-C, MLKP, MKP gibi örgüt üyelerinin İBB'de işe alınmasıyla ilgili CHP sessizliğini korurken söz konusu isimler arasında ByLock ve ankesör kullanıcısı 3 ismin olduğu belirlendi.

    İBB'de gündeme bomba gibi düşen PKK, DHKP-C ve FETÖ'cü isimlerin yanı sıra FETÖ'nün kripto haberleşme sistemini olan ByLock kullanıcılarının da işe alındığı ortaya çıktı.



    BYLOCK KULLANICILARI İBB'DE MESAİDE
    İBB'nin iştiraklerinde işe alınan o isimlere SABAH ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletme şirketinde halen çalışan Kamuran D. ByLock abone listesinde yer alıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli işlem uygulanan Kamuran D. hakkında "örgüte ait evde kaldığı" şeklinde ifadeler bulunuyor. Yine Bylock kullanıcısı olan Abdulsebur U., İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri Ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde 9 Mayıs 2020'de işe alındı, 14 Aralık 2020'de görevine son verildi. Polis memuru olarak görev yaparken ihraç olan ve ByLock abone listesinde yer alan isme adli işlem uygulandığı öğrenildi.

    MESLEKTEN İHRAÇ OLAN İBB'YE
    İBB'ye işe alınan isimler arasındaki Semih H. 7 Ocak 2021'de İBB iştiraki İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Şirketinde çalışmaya başladı. 15 Eylül 2021'e kadar İBB'de çalışan Semih H.'nin astsubay olarak görev yaparken ihraç olduğu, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında adli işlem uygulandığı, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında alınan 4 şüphelinin ifadesinde "Örgüt faaliyetleri içerisinde bulunduğu" şeklinde adı geçtiği öğrenildi. Semih H.'nin örgütsel haberleşme yöntemlerinden olan ankesör telefonları ile irtibatı bulunduğu öğrenildi.

        KAMURAN D.

        İBB'DE BARİKATÇILAR DA MESAİDE
        İşe alınan diğer isimler arasında yer alan Emrah K, DHKP/C terör örgütü mensuplarınca 29 Mayıs 2011'de Eyüp Nurtepe Sokullu caddesi üzerinde barikat kurup ateş yakarak slogan attığı için gözaltına alınıp, tutuklandı. Emrah K., 22 Eylül 2021 itibariyle İstanbul Bilginay Temizlik Hizmetleri şirketinde işe alındı.

        ABDULSEBUR U.

        Bülent A., Boğaziçi Köprüsü'ne 16 Mart 2010'de "Gözaltında Kaybedilmek İsteniyor, Sağ Aldınız Sağ İstiyoruz" ibareli pankart açarak trafiği durdurmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

        SEMİH H.

        25 Ekim 2007'de Ümraniye Sarıgazi Beldesi'nde gerçekleştirilen kanunsuz gösteri eylemi ile ilgili gözaltına alınmaları ve tutuklanmaları protesto etmek" amacıyla, 10 Kasım 2011'de Sarıgazi Beldesi'nde düzenlenmek istenen basın açıklamasında gözaltına alındı.
            Ticarette oyun kuralları değişiyor
            Haberler Güncel İBB terör yuvası olmuş! PKK’nın dağ kadrosunun ardından şimdi de FETÖ’cüler! İşe alınan o isimler ByLock kullanıcısı çıktı
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