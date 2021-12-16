İBB terör yuvası olmuş! PKK’nın dağ kadrosunun ardından şimdi de FETÖ’cüler! İşe alınan o isimler ByLock kullanıcısı çıktı





BYLOCK KULLANICILARI İBB'DE MESAİDE

İBB'nin iştiraklerinde işe alınan o isimlere SABAH ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletme şirketinde halen çalışan Kamuran D. ByLock abone listesinde yer alıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli işlem uygulanan Kamuran D. hakkında "örgüte ait evde kaldığı" şeklinde ifadeler bulunuyor. Yine Bylock kullanıcısı olan Abdulsebur U., İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri Ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde 9 Mayıs 2020'de işe alındı, 14 Aralık 2020'de görevine son verildi. Polis memuru olarak görev yaparken ihraç olan ve ByLock abone listesinde yer alan isme adli işlem uygulandığı öğrenildi.