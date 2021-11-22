Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kılıçlı saldırıya uğrayarak canavarca katledilen Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Başak Cengiz'in ruhu için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Başkan Erbaş dua ederek, "Ya Rabbel alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı azimüşşandan hasıl olan sevabı sayılı nefeslerini tamamlayıp huzuruna gelmiş olan Başak kardeşimizin ruhuna hediye eyledik, Sen vasıl eyle Allah'ım. Ruhunu mele-i a'lâda ferahnak eyle Allah'ım. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Allah'ım. Dünyada yapmış olduğu bütün ibadet ve taatlerini, hayır ve hasenatını, iyiliklerini kabrinde kendisine yoldaş eyle Allah'ım. Şehitlik mertebesine nail eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin biz onun şehit olduğuna inanıyoruz, şahitlik yapıyoruz, şahitliğimizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rab geride bırakmış olduğu annesine, babasına, kardeşlerine, akrabalarına sabr-ı cemiller ihsan eyle Allah'ım. Bir daha böyle acıları bizlere yaşatma Allah'ım." niyazında bulundu.