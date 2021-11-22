Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kılıçlı saldırıya uğrayarak canavarca katledilen Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Ataşehir'de uğradığı saldırı sonucu vefat eden Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Eşi Seher Erbaş ile Cengiz ailesinin Yenimahalle'de bulunan evine giden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Baba Avni, anne Beyhan ve dede Ramazan Cengiz'e baş sağlığı dileklerini iletti.
"MİLLET OLARAK ÇOK ÜZÜLDÜK"
Başak Cengiz'e Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erbaş, "Mekanı cennet olsun inşallah. Çok acı bir olay, çok üzüldük. Üzüntünüzü paylaşmak için buradayız. Cenab-ı Hak sabırlar ihsan eylesin. Sadece biz değil, millet olarak çok üzüldük. Cenab-ı Hak, hiç kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.
"ŞEHİTLİK MERTEBESİNE NAİL EYLE ALLAH'IM"