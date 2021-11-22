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    • 22.11.2021 15:32
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kılıçlı saldırıya uğrayarak canavarca katledilen Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti. Baba Avni, anne Beyhan ve dede Ramazan Cengiz’e baş sağlığı dileklerini ileten Erbaş, "Sadece biz değil, millet olarak çok üzüldük. Cenab-ı Hak, hiç kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    Erbaş’tan Başak Cengiz’in ailesine ziyaret

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Ataşehir'de uğradığı saldırı sonucu vefat eden Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    Eşi Seher Erbaş ile Cengiz ailesinin Yenimahalle'de bulunan evine giden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Baba Avni, anne Beyhan ve dede Ramazan Cengiz'e baş sağlığı dileklerini iletti.

    "MİLLET OLARAK ÇOK ÜZÜLDÜK"

    Başak Cengiz'e Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erbaş, "Mekanı cennet olsun inşallah. Çok acı bir olay, çok üzüldük. Üzüntünüzü paylaşmak için buradayız. Cenab-ı Hak sabırlar ihsan eylesin. Sadece biz değil, millet olarak çok üzüldük. Cenab-ı Hak, hiç kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

    "ŞEHİTLİK MERTEBESİNE NAİL EYLE ALLAH'IM"

        Başak Cengiz'in ruhu için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Başkan Erbaş dua ederek, "Ya Rabbel alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı azimüşşandan hasıl olan sevabı sayılı nefeslerini tamamlayıp huzuruna gelmiş olan Başak kardeşimizin ruhuna hediye eyledik, Sen vasıl eyle Allah'ım. Ruhunu mele-i a'lâda ferahnak eyle Allah'ım. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Allah'ım. Dünyada yapmış olduğu bütün ibadet ve taatlerini, hayır ve hasenatını, iyiliklerini kabrinde kendisine yoldaş eyle Allah'ım. Şehitlik mertebesine nail eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin biz onun şehit olduğuna inanıyoruz, şahitlik yapıyoruz, şahitliğimizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rab geride bırakmış olduğu annesine, babasına, kardeşlerine, akrabalarına sabr-ı cemiller ihsan eyle Allah'ım. Bir daha böyle acıları bizlere yaşatma Allah'ım." niyazında bulundu.

        Başkan Erbaş, ziyarette aileye Kur'an-ı Kerim hediye etti. Kur'an-ı Kerim'i, Başkan Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, anne Beyhan Cengiz'e takdim etti.

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        Erbaş’tan Başak Cengiz’in ailesine ziyaret
        Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kılıçlı saldırıya uğrayarak canavarca katledilen Başak Cengiz'in ailesine ziyaret
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