Son dakika: Başak Cengiz'in samuray kılıcı ile öldürülmesinin arkasındaki şoke eden gerçek! Göz göre göre ölüm

İstanbul Ataşehir'de, 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in, yolda yürürken hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla gerçekleştirilen saldırıda ölmesinin yankıları sürüyor.
SABAH'da yer alan habere göre, İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir banka projesi için Ankara'dan iki aylığına gelen Başak Cengiz, 75 santimlik samuray kılıcıyla hayattan koparılmıştı. Talihsiz genç kızın kaldığı otele her akşam servisle döndüğü, olay günü 1 saat kadar fazla mesaiye kaldığı ve otele yürüyerek gitmeye karar verdiği öğrenildi.
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Tutuklanan katil zanlısı Can Göktuğ, olaydan sonra eve gittiğini kaydederek, "Üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Kılıcım kanlı olduğu için banyoda yıkadım. Yarım saat sonra polis geldi" dedi.