Son dakika: Başak Cengiz'in samuray kılıcı ile öldürülmesinin arkasındaki şoke eden gerçek! Göz göre göre ölüm

Bir başka komşu ise "Ben onu geçen gördüm. Korkutucu biriydi. 'Bu nasıl aramızda yaşıyor' diye endişe ettim. Aklımıza gelen başımıza geldi. Evinde çok sayıda kesici alet varmış. Normal olmayan çok itici ve ürkütücü tavırları vardı" şeklinde konuştu.