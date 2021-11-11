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    • Yaşam
    • 11.11.2021 16:51
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    • 11.11.2021 17:29
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    Başak Cengiz samuray kılıcı ile Can Göktuğ Boz tarafından katledilmişti! Dehşet anları kamerada!

    İstanbul Ataşehir'de tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'in olay anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu kamera görüntülerinde Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz'in arkasından koşup samuray kılıcını defalarca saplıyor.

    Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini takip eden Can Göktuğ B. (27) tarafından kılıçla saldırılarak öldürülmesine ait anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

    Mimar Cengiz'in, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ B.'nin kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

    Ataşehir'de Başak Cengiz'in katledildiği anın videosu ortaya çıktı

    Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ B., "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ B.'nin kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor.
        Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ B.'nin de saldırısını sürdürdüğü görülüyor.

        Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.

        Samuray kılıcı ile katledilmişti! Dehşet anları kamerada!
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        Haberler Yaşam Başak Cengiz samuray kılıcı ile Can Göktuğ Boz tarafından katledilmişti! Dehşet anları kamerada!
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