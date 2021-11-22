Sapkınlık yuvası Netflix'ten yeni skandal! Çizgi filmde YPG/PKK paçavrası!

ÇİZGİ DİZİ, PLATFORMUN TÜRKÇE EDİSYONUNDA DA VAR

Netflix'in Türkçe edisyonunda da gösterime giren dizinin açıklama kısmında, "Arkadaşlarıyla şehir dışına seyahat eden Romalı bir çizgi romancı, vicdanını temsil eden armadillo ile hayatının gidişatı ve muhtemel bir aşk üzerine kafa yorar" ifadeleri yer alıyor.