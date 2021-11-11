Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz’i konuşuyor! Dehşet veren olayda flaş gelişme! Katil Can Göktuğ Boz’un annesi konuştu

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde meydana geldi. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.