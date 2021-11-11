Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'i konuşuyor! Dehşet veren olayda flaş gelişme! Katil Can Göktuğ Boz'un annesi konuştu
Türkiye, İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'i konuşuyor. Korkunç olayda flaş bir detay ortaya çıktı. Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomraloğlu da hakimlikte oğlunun 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü öne sürerek gözetim altında tedavisinin yapılmasını talep etti.
Ataşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Can Göktuğ Boz (27) çıkarıldığı hakimlikçe "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı.
Boz'un savcılık ifadesinde 5 yıl önce uyuşturucu tedavisi gördüğünü ve olay günü moralinin bozuk olması nedeniyle bir kadını öldürmeyi düşündüğünü söylediği öğrenildi. Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomraloğlu da hakimlikte oğlunun 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü öne sürerek gözetim altında tedavisinin yapılmasını talep etti.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde meydana geldi. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.
Olayda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet ettiği, geçici görevle İstanbul'da bir inşaat firmasında görevlendirildiği bu olaya kurban gitmese görevini tamamlayıp cumartesi günü evine döneceği öğrenildi.
Polis ekipleri olaya ilişkin şüpheli Can Göktuğ Boz'u gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi.