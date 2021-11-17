Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un ailesinin talebini savcı reddetti!

O CANİ İFADELERİ YALANLADI: HASTALIĞIM YOK

Ancak bu iddiaları Can Göktuğ Boz yalanladı. Özel bir üniversitede mühendislik ve Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümü okuyan Boz, yıllar önce uyuşturucu kullandığı için 17 gün yatılı olarak tedavi gördüğünü, yine aynı yıllarda unutkanlık için de ilaçla tedavi aldığını belirterek, "En son 2016'da tedavi için hastanelere gidiyordum. Son 5 yıldır tedavi için hastaneye gitmedim. Herhangi bir hastalığım bulunmamaktadır" dedi.