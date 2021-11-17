Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un ailesinin talebini savcı reddetti!

Savcılık, Can Göktuğ Boz hakkında, soruşturmaya devam etme kararı aldı. Savcının bu kararı almasındaki en önemli gerekçeler ise, katil zanlısının iki üniversite okumasını ve zanlının 'hiçbir hastalığım yok, sadece uyuşturucu bağımlısıyım' yönündeki açıklamaları oldu.
Öte yandan Başak Cengiz'in annesi Beyhan, babası Avni ve ağabeyi Fatih Cengiz, ifade vermek için adliyeye davet edildi. İlk olarak ağabey ifade verdi. Fatih Cengiz, zanlıdan şikayetçi oldu.
"TASARLAYARAK CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME"
Kan donduran olay geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, sokak ortasında vahşice katledildi. Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.
TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ANNESİ BAŞLATTI: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL
Genç kadının canice hayattan koparılması kılıçların nasıl bu kadar kolay temin edilebildiği başta olmak üzere birçok tartışmayı beraberinde getirirken, bir diğer tartışmanın fitilini de Can Göktuğ Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'nun yaptığı savunma ateşledi.