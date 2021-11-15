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Başak Cengiz'in kılıçla katledildiği yere karanfil bırakıldı: Morgda baktık gözleri açık gitmiş, oracıkta can vermiş

İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için eylem düzenlendi. STK üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini, ellerindeki karanfilleri cinayetin yaşandığı noktaya bırakarak olayı protesto etti. Öte yandan geride kalan Başak Cengiz'in gözü yaşlı nişanlısı Mahir Mızrak canlı yayında herkesin kalbine kor gibi saplanan ifadeler kullandı. Haberin detayları...

İHA
15.11.2021 12:11 - Son Güncelleme: 15.11.2021 12:58
Başak Cengiz’in kılıçla katledildiği yere karanfil bırakıldı: Morgda baktık gözleri açık gitmiş, oracıkta can vermiş

Geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de yürüdüğü esnada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürülen 28 yaşındaki Başak Cengiz için cinayetin işlendiği sokakta bir araya gelen çeşitli STK'lar, saldırgan Can Göktuğ Boz'un gerekli cezayı alması için eylem düzenledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başak Cengiz’in kılıçla katledildiği yere karanfil bırakıldı: Morgda baktık gözleri açık gitmiş, oracıkta can vermiş

Karanfil Sokak'ta toplanan yüzlerce kişi, ellerinde öldürülen genç kadının posteri ile taşıdıkları çeşitli pankart ve dövizlerle Başak Cengiz'in katiline ve kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Başak Cengiz’in kılıçla katledildiği yere karanfil bırakıldı: Morgda baktık gözleri açık gitmiş, oracıkta can vermiş

Cinayetin işlendiği sokakta oturan mahalle sakinlerinin de destek gösterdiği eylemde, çeşitli STK'lar ve vatandaşlar kadın cinayetlerinin bir daha yaşanmaması adına sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdi.

Başak Cengiz’in kılıçla katledildiği yere karanfil bırakıldı: Morgda baktık gözleri açık gitmiş, oracıkta can vermiş

Elemin gerçekleştiği sokakta polis yoğun güvenlik önlemi alırken, toplanan kalabalık eylem sonrası olaysız dağıldı.

Başak Cengiz’in kılıçla katledildiği yere karanfil bırakıldı: Morgda baktık gözleri açık gitmiş, oracıkta can vermiş

"KADINI YOK SAYMAYIN"

Eyleme katılan Kezban Üreyir isimli vatandaş, "Mahallemde genç bir kızımız öldürüldü. Bu hepimizin acısıdır. Sözlerim, kelimelerim kifayetsiz kalıyor. Gerçekten çok üzgünüm. Kadın memleketini, ülkesini güzelleştirendir. Kadınlara değer vermeyen zihniyetler bilsinler ki bu ateş bir gün onların da ocaklarına düşebilir. Kadını yok saymayın. Kadın, dünyanın her noktasında kendini göstermeye devam edecektir. Bunun önüne kimse geçemez" diye konuştu.

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