Başak Cengiz’in kılıçla katledildiği yere karanfil bırakıldı: Morgda baktık gözleri açık gitmiş, oracıkta can vermiş

"KADINI YOK SAYMAYIN"

Eyleme katılan Kezban Üreyir isimli vatandaş, "Mahallemde genç bir kızımız öldürüldü. Bu hepimizin acısıdır. Sözlerim, kelimelerim kifayetsiz kalıyor. Gerçekten çok üzgünüm. Kadın memleketini, ülkesini güzelleştirendir. Kadınlara değer vermeyen zihniyetler bilsinler ki bu ateş bir gün onların da ocaklarına düşebilir. Kadını yok saymayın. Kadın, dünyanın her noktasında kendini göstermeye devam edecektir. Bunun önüne kimse geçemez" diye konuştu.