SON DAKİKA! Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'un yeni fotoğrafı çıktı: Spor yap, tuzak kur
Samuray kılıcıyla hayatında ilk ilk defa gördüğü Başak Cengiz'i İstanbul Ataşehir'de yol ortasında vahşice katleden Can Göktuğ Boz'un yeni fotoğrafı basına sızdı. Katil Boz'un spor salonuna giriş kartı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde caninin evine basın mensupları girmiş ve ilginç notlar görüntülenmişti. Göktuğ'un evindeki duvarlarda ise "Spor yap", "Tuzak kur", "Karnına bıçak sapla", "Haziran, Mayıs, Nisan", "Osman'ı öldür" şeklinde yazılar vardı.
17.11.2021 10:40
- Son Güncelleme: 17.11.2021 11:28
Son dakika haberi: Türkiye mimar Başak Cengiz'e ağladı... Tüyler ürperten vahşet geçen hafta İstanbul Ataşehir'de yaşandı.
Mimar Başak Cengiz yolda yürürken Can Göktuğ Boz isimli canavarın samuray kılıçlı saldırısına uğradı.
Katil Can Göktuğ Boz, sorgusunda "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.