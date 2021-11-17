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Haberler Güncel SON DAKİKA! Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'un yeni fotoğrafı çıktı: Spor yap, tuzak kur

SON DAKİKA! Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'un yeni fotoğrafı çıktı: Spor yap, tuzak kur

Samuray kılıcıyla hayatında ilk ilk defa gördüğü Başak Cengiz'i İstanbul Ataşehir'de yol ortasında vahşice katleden Can Göktuğ Boz'un yeni fotoğrafı basına sızdı. Katil Boz'un spor salonuna giriş kartı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde caninin evine basın mensupları girmiş ve ilginç notlar görüntülenmişti. Göktuğ'un evindeki duvarlarda ise "Spor yap", "Tuzak kur", "Karnına bıçak sapla", "Haziran, Mayıs, Nisan", "Osman'ı öldür" şeklinde yazılar vardı.

17.11.2021 10:40 - Son Güncelleme: 17.11.2021 11:28
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katleden Can Göktuğ Boz yeni fotoğrafı çıktı: Spor yap, tuzak kur

Son dakika haberi: Türkiye mimar Başak Cengiz'e ağladı... Tüyler ürperten vahşet geçen hafta İstanbul Ataşehir'de yaşandı.

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Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katleden Can Göktuğ Boz yeni fotoğrafı çıktı: Spor yap, tuzak kur

Mimar Başak Cengiz yolda yürürken Can Göktuğ Boz isimli canavarın samuray kılıçlı saldırısına uğradı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katleden Can Göktuğ Boz yeni fotoğrafı çıktı: Spor yap, tuzak kur

28 yaşındaki talihsiz genç kadın kurtarılamadı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Cengiz, Ankara'da sonsuzluğa uğurlandı. Gözaltına alınan cani ise tutuklandı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katleden Can Göktuğ Boz yeni fotoğrafı çıktı: Spor yap, tuzak kur

Katil Can Göktuğ Boz, sorgusunda "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katleden Can Göktuğ Boz yeni fotoğrafı çıktı: Spor yap, tuzak kur

Cani ayrıca; Uyuşturucu ve unutkanlık nedeniyle tedavi gördüğünü, bir hastalığı olmadığını da açıklamıştı.

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