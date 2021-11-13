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    • Güncel
    • 13.11.2021 11:26
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    • 13.11.2021 11:40
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    Başörtülü öğrenciye samuray kılıçlı nefret suçu! Sosyal medya ayağa kalktı

    Sosyal medya, hem yasa dışı faaliyetlerin hem de nefret suçunun yuvalandığı alan olmaya devam ediyor. Son olarak başörtülü bir öğrencinin tez sunumu paylaşımına yanıt veren bir densiz, "Umarım samuray kılıcıyla kesilirsin" ifadelerini kullandı. Bir başka Twitter kullanıcısı da "Samuray kılıcı almaya karar verdim" şeklinde kan donduran bir paylaşım yaptı. Hem kadın cinayeti unsuru hem de İslam nefreti saçan paylaşımlar için "Emniyet göreve" çağrıları yapıldı.

    takvim.com.tr
    Başörtülü öğrenciye samuray kılıçlı nefret suçu!

    İstanbul'da yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in acısı henüz tazeyken sosyal medyada yapılan paylaşımlar kan dondurdu. Başörtülü bir üniversite öğrencisinin tez sunumu sonrası yaptığı ve "Bitti. Şovumu da yapayım şöyle" notunu düştüğü paylaşıma Twitter'da nefret suçu içeren yorumlar yapıldı.



    "UMARIM SAMURAY KILICIYLA KESİLİRSİN"
    Bir Twitter kullanıcısı, İstanbul'da yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in öldürüldüğü olayı hatırlatarak başörtülü öğrenci için insanlık dışı ifadeler kullandı.



    Kullanıcı, önce "Umarım samuray kılıcıyla kesilirsin" şeklinde bir yorum yaptı, daha sonra gelen tepki ve ihbarlar üzerine korkarak paylaşımını sildi.

        BİR BAŞKA NEFRET SUÇU DAHA
        Bir başka Twitter kullanıcısı da "Samuray kılıcı almaya karar verdim" şeklindeki yorumuyla kan dondurdu. Hem İslam nefreti hem de kadın cinayeti kokan paylaşımlara sosyal medyadan tepki yağdı.



        EMNİYET GÖREVE ÇAĞRILARI
        Sosyal medya kullanıcıları başörtülü öğrenciye sahip çıktı, nefret suçu içeren paylaşımlara ilişkin yetkilileri göreve çağırdı. Twitter'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen binlerce kullanıcı, söz konusu kişilerin yakalanıp hesap vermesi çağrısında bulundu.



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