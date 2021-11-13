Başörtülü öğrenciye samuray kılıçlı nefret suçu! Sosyal medya ayağa kalktı

İstanbul'da yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in acısı henüz tazeyken sosyal medyada yapılan paylaşımlar kan dondurdu. Başörtülü bir üniversite öğrencisinin tez sunumu sonrası yaptığı ve "Bitti. Şovumu da yapayım şöyle" notunu düştüğü paylaşıma Twitter'da nefret suçu içeren yorumlar yapıldı.
"UMARIM SAMURAY KILICIYLA KESİLİRSİN"
Bir Twitter kullanıcısı, İstanbul'da yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in öldürüldüğü olayı hatırlatarak başörtülü öğrenci için insanlık dışı ifadeler kullandı.
Kullanıcı, önce "Umarım samuray kılıcıyla kesilirsin" şeklinde bir yorum yaptı, daha sonra gelen tepki ve ihbarlar üzerine korkarak paylaşımını sildi.