Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesinden flaş hamle! O görüntülere yayın yasağı!
Ataşehir'de tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz, Türkiye'yi yasa boğmuştu. Boz tarafından katlediliş görüntüleri ortaya çıkmış izleyenlerin kanını dondurmuştu. Başak Cengiz'in acılı ailesinden flaş bir hamle geldi. Cengiz ailesi avukatı aracılığıyla talepte bulundu. "Zaten perişan halde olan müvekkil ve ailesi, yayınlar nedeniyle her gün bu olayı tekrar tekrar yaşamaktadır. Aileyi derinden yaralamaktadır" denilerek görüntü ve yayınların kaldırılmasını istendi. Hakimlik ise 'infial' vurgusuyla talebi kabul etti. Kan donduran görüntülerin yayınlandığı bazı haber sitelerindeki yayınlara erişim engeli getirildi.
Ankara'dan mimarlık eğitimi için İstanbul'a geldi 28 yaşındaki Başak Cengiz. Nişanlıydı, evlenecekti. İdealleri, hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölümü başta acılı ailesi olmak üzere tüm Türkiye'yi sarstı.
"GÖRÜNTÜLER AİLENİN MAHREMİYETİNİ İHLAL EDİYOR"
Sabah'ta yer alan habere göre, Tüm bu can yakan gelişmelerin ardından Başak Cengiz'in acılı ağabeyi Fatih Cengiz, avukatı Mustafa Tırtır aracılığı ile hakimliğe başvurdu. Bazı haber sitelerinde yayınlanan vahşetin görüntülerinin kaldırılmasını talep etti.
Ailenin avukatı Mustafa Tırtır dilekçesinde, Başak Cengiz'in Can Göktuğ Boz tarafından tasarlanarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek, samuray kılıcıyla vahşi bir şekilde sokak ortasında katledildiğini dile getirdi.