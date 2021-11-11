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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'a veda! "İdam istiyoruz"

Türkiye samuray kılıcıyla işlenen cinayeti konuşuyor. İdam seslerinin yükseldiği cenazede gözyaşları sel oldu. İstanbul'da cani Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kızının tabutuna sarılan anne Beyhan Cengiz, geçirdiği sinir krizi sonrası bayıldı. Nişanlısı Mahir Mızrak, "İdam istiyoruz. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binemedi. Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu" dedi.

11.11.2021 15:24 - Son Güncelleme: 11.11.2021 16:12
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak’a veda! Sevgilimi alacaktım cenazesi geldi

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'ndeki bir sitede yaşanmıştı.

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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak’a veda! Sevgilimi alacaktım cenazesi geldi

. Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan İstanbul'a gelen, hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak’a veda! Sevgilimi alacaktım cenazesi geldi

Ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Boz ise polis tarafından gözaltına alındı.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak’a veda! Sevgilimi alacaktım cenazesi geldi

Cengiz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Bugün Yenimahalle ilçesindeki Yahyalar Merkez Camii'nde Başak Cengiz için cenaze namazı kılındı.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak’a veda! Sevgilimi alacaktım cenazesi geldi

Cenazeye babası Avni ve annesi Beyhan Cengiz ile nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda yakını katıldı. Cenazede taziye dileklerini babası Avni Cengiz ile nişanlısı kabul etti

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