Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'a veda! "İdam istiyoruz"
Türkiye samuray kılıcıyla işlenen cinayeti konuşuyor. İdam seslerinin yükseldiği cenazede gözyaşları sel oldu. İstanbul'da cani Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kızının tabutuna sarılan anne Beyhan Cengiz, geçirdiği sinir krizi sonrası bayıldı. Nişanlısı Mahir Mızrak, "İdam istiyoruz. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binemedi. Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu" dedi.
11.11.2021 15:24
- Son Güncelleme: 11.11.2021 16:12
Cengiz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Bugün Yenimahalle ilçesindeki Yahyalar Merkez Camii'nde Başak Cengiz için cenaze namazı kılındı.