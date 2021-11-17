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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu: İstifa ediyorum

SON DAKİKA: Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu: İstifa ediyorum

Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu samuray kılıçlı cinayette son dakika gelişmesi yaşandı. Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu flaş bir açıklama yaptı. Yomralıoğlu oğlunun avukatlığından istifa edeceğini belirtti. İşte Can Göktuğ Boz'un annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu'nun annesinden son dakika açıklamaları...

DHA
17.11.2021 12:25 - Son Güncelleme: 17.11.2021 12:51
SON DAKİKA: Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu: İstifa ediyorum

Ataşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) avukat olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu yazılı açıklama yaptı.

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SON DAKİKA: Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu: İstifa ediyorum

Yomralıoğlu açıklamasında "Günlerdir basında yer alan ve kamuoyunun vicdanını derinden sarsan, bu elim olayın tarafı olmak, evladımın böyle vahim bir olaya sebebiyet vermiş olması sebebiyle çok büyük bir utanç duyuyorum. Gencecik bir kız çocuğunun hayatını böylesine vahim bir olay neticesinde kaybetmiş olması beni kahrediyor. Ömrüm boyunca Başak Cengiz ve ailesinin acısını vicdanımda taşıyacağım.

SON DAKİKA: Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu: İstifa ediyorum

Hayatını kaybeden yavrumuz ve ailesi için hiç dinmeyecek bir acı içindeyim. Ne bedenen ne de psikolojik olarak ayakta duracak gücü kendimde bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu: İstifa ediyorum

Oğlu Boz'un bebekliğinden yetişkinliğine kadar hep yanında olduğunu belirten Yomralıoğlu, oğlunun ergenlik sonrasında ciddi bir psikolojik sorunları olduğunu ve tedavisi için elinden geleni yaptığını iddia ederek, "Uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle yalnızca kendine zarar veriyordu.

SON DAKİKA: Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu: İstifa ediyorum

Bu bağımlılıktan da gördüğü tedavi neticesinde kurtuldu. Göktuğ'un babası Ali Boz ile boşanma kararı almamız akabinde sağlıklı düşünememesi nedeniyle Göktuğ benimle olan tüm irtibatını ve diyaloğunu kesti hatta beni görmek ona iyi gelmemeye başladı" dedi.

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