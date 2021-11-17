SON DAKİKA: Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu: İstifa ediyorum
Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu samuray kılıçlı cinayette son dakika gelişmesi yaşandı. Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu flaş bir açıklama yaptı. Yomralıoğlu oğlunun avukatlığından istifa edeceğini belirtti. İşte Can Göktuğ Boz'un annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu'nun annesinden son dakika açıklamaları...
17.11.2021 12:25
- Son Güncelleme: 17.11.2021 12:51
Ataşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) avukat olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu yazılı açıklama yaptı.
Yomralıoğlu açıklamasında "Günlerdir basında yer alan ve kamuoyunun vicdanını derinden sarsan, bu elim olayın tarafı olmak, evladımın böyle vahim bir olaya sebebiyet vermiş olması sebebiyle çok büyük bir utanç duyuyorum. Gencecik bir kız çocuğunun hayatını böylesine vahim bir olay neticesinde kaybetmiş olması beni kahrediyor. Ömrüm boyunca Başak Cengiz ve ailesinin acısını vicdanımda taşıyacağım.