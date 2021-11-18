SON DAKİKA! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in otopsi raporu çıktı! Çok sayıda kesik...
Son dakika... Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz cinayeti tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Can Göktuğ Boz'un sokak ortasında kılıçla katlettiği Başkan Cengiz'in otopsi raporu ortaya çıktı. Otopsi raporunda vahşetin detayları gün yüzüne çıktı. Genç Başak'ın bedeninde çok sayıda kesik ve yaralar tespit edildi. İşte o rapor....
18.11.2021 13:00
- Son Güncelleme: 18.11.2021 13:50
Kan donduran olay geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir'de yaşanmıştı. Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, sokak ortasında vahşice katledildi.
Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.
Sabah'ın haberine göre, genç kadının canice hayattan koparılmasının ardından yürütülen soruşturmada dosyaya ön otopsi raporu ulaştı. Bilirkişi doktor raporunda, Başak Cengiz'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.