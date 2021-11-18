SON DAKİKA! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in otopsi raporu çıktı! Çok sayıda kesik...

Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi. Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesik olduğu vurgulandı.