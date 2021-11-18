Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine duygu dolu sözler: Başak'ı evladım yerine koydum

Giden gelmiyor biliyorum ama Başak bu konuda çok hassastı. Tüm kadın cinayetlerine tepki gösteren bir kızdı bitsin diye 'bir şeyler yapılmalı, güzel bir işe gireyim mücadelemi o zaman gör anne. Benim gibi düşünen çok insan var onları yanıma alacağım' derdi.

Televizyonda görüp ağlardık ağlamamız onlara fayda etmez anne derdi. Başak bu dava için uğraşıyordu kızımın en büyük isteği kadın cinayetlerinin son bulmasıydı. Kendisi de hain bir cinayete kurban gitti. İnşallah kızımın ardından atılan adımlar bu cinayetleri durdurur. Başak'ım geride kalanlara fayda sağlasın. O mücadeleyi çok istiyordu kadın cinayetlerinin son bulmasına kızım vesile olsun."