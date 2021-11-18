Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine duygu dolu sözler: Başak'ı evladım yerine koydum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan İstanbul'da samuray kılıcı ile Can Göktuğ Boz tarafından katledilen mimar Başak Cengiz'in ailesine önceki gün taziye ziyaretinde bulundu.
Önceki gün gerçekleşen taziye ziyaretle ilgili bilgi veren anne Beyhan ve baba Avni Cengiz Erdoğan ailesinin acılarını paylaştıklarını ve samimi olduklarını söyledi. Adalete olan inançlarının daha da arttığını dile getiren acılı aile adaletin yerine getirilmesini ve kadın cinayetlerinin son bulmasını bekliyor.
SAMİMİYETLERİNİ YÜREKTEN HİSSETTİM
Erdoğan ailesine "Başak'ı kendi evladınız yerine koyun" dediğini belirten gözü yaşlı anne Beyhan Cengiz, "Cumhurbaşkanımız ve eşi konuya muvafık olarak geldi ve yanımızda oldular. Başkanımız değerli vaktini bizlerle geçirdi yanımızda oldu beni o kadar memnun etti ki, buraya şeref vermesi bile çok güzel. Acımı paylaşması da çok değerli.
Gelmeleri çok iyi oldu acımı dindirmeye yardım ettiler benim yanımda ve samimi olduklarını ciğerden, yürekten hissettim. Adaletin yerine geleceğine inancımız daha çok arttı.