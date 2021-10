KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yılı Açılış töreninde konuştu: Yolumuz Türk'ün yoludur

"TEKNOLOJİYİ KULLANMAK ÖNEMLİDİR"

Açılışta katılımcılara hitap eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, mezun olan öğrencilerin iş hayatında iyi eğitilmiş, bilgi teknolojilerini kullanabilen, üretkenliği yüksek, nitelikli işgücünün her zaman kalkınmada rolünün önemli olduğunu kaydetti.



Kalyoncu, yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek, "Başarılı bilimsel çalışmalarıyla üniversitemizi temsil eden; ülkenin, bölgenin ve Gaziantep'in gelişmesine öncülük ederek eğitime katkı sağlayan değerli öğretim üyelerimizin, başarılarını yeni akademik dönemde de sürdürülebilir kılacaklarından emin olarak kendilerini yürekten kutluyorum. 12 yıl önce eğitim hayatına başlayan Üniversitemizden bugüne kadar 13 bin 163 öğrencimizi mezun ettik. Mezun olan öğrencilerimizle iş hayatının her sektöründe, bünyemiz içindeki şirketlerimizde ve fabrikamızda zaman zaman karşılaşıyor ve hepsiyle gurur duyuyorum. İyi eğitilmiş, bilgi teknolojilerini kullanabilen, üretkenliği yüksek, nitelikli işgücünün her zaman kalkınmada rolü önemlidir" ifadelerini kullandı.





"YÜZDE 95 DOLULUĞA ULAŞTIK"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, geçen yıl Covid-19 salgını sürecinde, uygulanan hibrit eğitim modelinin örnek olduğunu ve bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, üniversite tercih dönemi sonrasında yüzde 95 yerleştirme doluluk oranına ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:



"Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını sürecinde, uyguladığı hibrit eğitim modeli örnek olan ve bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, üniversite tercih dönemi sonrasında yüzde 95 yerleştirme doluluk oranı ile dikkatleri üzerine çeken üniversitemizin 2021-2022 Akademik Yılı açılışını yapmanın heyecanını yaşıyoruz. HKÜ olarak; toplum, sanayi, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemize değer üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz, ülkesi ve vatanı için çalışanları her daim takdir ediyoruz. Nitekim bugün, yapmış olduğu çalışmalarla KKTC'nin meşru haklarının savunulmasına ve Türkiye'nin Akdeniz'deki menfaatlerinin korunmasına büyük katkı sağlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktor' unvanı tevcih etmekten onur duyuyoruz. Ayrıca, gerçekleştirdikleri bilimsel faaliyetler ile üniversitemizin akademik performansına katkıda bulunan akademisyenlerimizi de ödüllendirerek yüreklendiriyoruz."



Program sonunda, 2020 yılında üniversitenin akademik performansına en çok katkı sunan akademisyenler ödüllendirildi.