Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile bir araya geldi. Basın toplantısında konuşan Erdoğan, Taliban'ın geçici hükümeti ve Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konularıyla ilgili olarak, "Kabil havalimanın işletilmesiyle ilgili işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Geçici bir Kabine açıklandı. Bu Kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir" dedi.

364 TÜNEL AÇTIK

Başkan Erdoğan, son 19 yılda 567 km. uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtıklarını belirterek, "Dağları deldik, denizleri aştık. 364 tüneli hizmete açtık, Eser ve hizmet siyaseti ile hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.