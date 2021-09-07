Son dakika: Başkan Erdoğan ve Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'den önemli açıklamalar

Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Stratejik ortağı olduğumuz, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de ele aldık. Tshisekedi ile hazırlık sürecimizi yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi'nin ziyaretinin ülkelerimiz adına hayırlı olması temennisiyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu samimi misafirperverlik için sizlere çok teşekkür ederim. Türkiye ile her alanda iş birliğine hazırız. Bence siz birçok konuyu dile getirdiniz. İkili görüşmelerimizde de bizler Türkiye'de Kasım ayının ikinci yarısında Türkiye-Afrika Zirvesi'nin düzenlenmesini ele aldık. Türkiye, Afrika kıtası ile bizlerle, söz konusu pazarı daha da güçlendirmek adına iş birliğini güçlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi, kazan-kazan ilkesi doğrultusunda hareket edeceğiz ve her iki ülke de kazanacak.

KABİL HAVALİMANI MESAJI

Başkan Erdoğan: Kabil Havalilmanı'nın işletilmesi meselesinde olumlu bir yaklaşım içinde olduk. Olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Olumlu yaklaşımımızı koruduk. Gerçekten bizim prensiplerimize olumlu bir süreç devam ederse buna olumlu yaklaşımı ortaya koyarız.

Detaylar gelecek...