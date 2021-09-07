Son dakika: Başkan Erdoğan ve Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'den önemli açıklamalar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'yi resmi törenle karşıladı.
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Tshisekedi, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.
Başkan Erdoğan ve Tshisekedi ortak basın toplantısı düzenliyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarının FETÖ ile mücadelemize güçlü desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Afrika kıtasının istikrar ve kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Türkiye olarak kıtanın sorunlarına en kalıcı çözümlerin yine Afrika halkı tarafından bulunacağına inanıyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Kıta ülkeleri ile kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi artırmayı hedefleyeceğiz. Yürüttüğümüz açılım ve ortaklık politikaları ile kıta ile ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık.
Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Stratejik ortağı olduğumuz, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de ele aldık. Tshisekedi ile hazırlık sürecimizi yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi'nin ziyaretinin ülkelerimiz adına hayırlı olması temennisiyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Bu samimi misafirperverlik için sizlere çok teşekkür ederim. Türkiye ile her alanda iş birliğine hazırız. Bence siz birçok konuyu dile getirdiniz. İkili görüşmelerimizde de bizler Türkiye'de Kasım ayının ikinci yarısında Türkiye-Afrika Zirvesi'nin düzenlenmesini ele aldık. Türkiye, Afrika kıtası ile bizlerle, söz konusu pazarı daha da güçlendirmek adına iş birliğini güçlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi, kazan-kazan ilkesi doğrultusunda hareket edeceğiz ve her iki ülke de kazanacak.
KABİL HAVALİMANI MESAJI
Başkan Erdoğan: Kabil Havalilmanı'nın işletilmesi meselesinde olumlu bir yaklaşım içinde olduk. Olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Olumlu yaklaşımımızı koruduk. Gerçekten bizim prensiplerimize olumlu bir süreç devam ederse buna olumlu yaklaşımı ortaya koyarız.
Detaylar gelecek...