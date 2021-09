Başkan Erdoğan'dan 'Filenin Sultanları'na tebrik: Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde

TVF Başkanı Üstündağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alma sözü vererek, "Gönül birinci olmak isterdi. Bütün çalışmalarımız da bu doğrultudaydı. 9 maçta 8 galibiyet aldık. Toplamda 5 set verdik. İnşallah önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağız. İnşallah orada ülkemize ilk kez dünya şampiyonluğunu getireceğiz." diye konuştu.

Kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Üstündağ, "Verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdasınız. Her maçımızı izlediğiniz haberini aldık. Her zaman bizleri aradınız, bizlere yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Eda Erdem Dündar da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ayrıca Erdoğan'ın aracında A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ile deplasmanda yaptığı maçı izlediği görüldü.