FETÖ'cü hainler, 15 Temmuz 2016’da darbe girişimi yaptı: Ancak Türk Milleti'nin kararlı duruşu sayesinde başarılı olamadı

BİN FIRAT'IM OLSA HEPSİ FEDA

5 yıldır her gün ağladığını söyleyen baba Şinasi Bulut ise şöyle konuştu: O hainlerin asılmasını istiyorum. Bir FETÖ'cünün tahliye edildiğini duyduğum an, bittiğim an oluyor. Bizim ciğerlerimiz yandı inşallah onlar da gün yüzü görmez. Her 15 Temmuz'da aynı acıyı tekrar tekrar yaşıyoruz. Onların bu ülkede yaşamaya hakları yok. Vatan haini onlar. Cumhurbaşkanıma, bakanlarıma, milletvekillerine sesleniyorum. Hainlere 1 metrekarelik hücreler yapacağız demişlerdi. Bin Fırat'ım da olsa hepsi feda olsun. Vatan sevgisi olan, vicdanı olan bütün milletvekilleri elini taşın altına koysunlar bu kanunu çıkarsınlar.

KAHRAMANIN BELGESELİ

TÜRKİYE, 15 Temmuz'da FETÖ'nün kanlı darbe girişimine geçit vermedi. O kahramanlardan biri de Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'di. Yakın tarihimizin en büyük kahramanlarından Niğde Çukurkuyulu Astsubay Ömer Halisdemir'i tanımak ve tanıtmak amacıyla ise çarpıcı bir belgesel hazırlandı: "Ben Ömer." Yönetmen Mesut Gengeç'in 2,5 aylık bir çalışma sonrası hazırladığı belgeselin çekimleri ise Niğde Çukurkuyu ve İstanbul'da gerçekleşti. Şehit Ömer Halisdemir'in köyünde baba Hasan Hüseyin Halisdemir başta olmak üzere çocukluk arkadaşları, köylüleri, silah arkadaşları ve güvenlik strateji uzmanlarıyla röportajlar gerçekleştirildi. Belgesel içeriğine uygun olarak drama canlandırmalar yapıldı. Müzikleri, Kalan Müzik stüdyolarında Engin Arslan tarafından hazırlanan belgeselin genel koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını ise Bülent Günal yaptı. Ben Ömer'in proje sorumluluğu ve kurgusunda ise Yılmaz Aydın'ın imzası bulunuyor. Belgeselin gösterimi İstanbul Valiliği ev sahipliğinde İstanbul'da tarihi Atlas Sineması'nda yapıldı. Özel gösterime TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile iş, sanat ve spor dünyasından konuklar katıldı.