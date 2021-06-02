Uğur Polat, Türkiye'nin en iyi jokeylerinden biri olarak gösterildi. Ancak başarılarıyla değil cinsel taciz iddiasıyla gündeme geldi! 2016'da yaşanan olayın adresi İstanbul'un Bakırköy İlçesi'ydi... Jokey Uğur Polat'ın eski sevgilisi Nalan P, kısa süre önce gencin ağabeyi Nadir Polat ile evlendi.

İzmir'de yaşayan genç kadın, olay günü Uğur Polat'ın evine gitti. Alkollü olan Uğur Polat, kar maskesi takan jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G ile ellerini ve ayaklarını bağladığı Nalan P'yi etkisiz hale getirdi.

Ardından talihsiz kadına tecavüz etti. Nalan P'nin şikayeti ile üç jokey hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' davası açılmasına karar verildi.

Üç yıl süren yargılamada, mahkeme tutuksuz yargılanan sanıkların cezalandırılmasına karar verdi. 15'er yıl hapis cezasına hükmetti. Ancak sanıklar, Yargıtay'a başvurarak karara itiraz etti. Yargıtay 14. İcra Dairesi, kararın yerinde olduğunu belirterek itirazı reddetti.