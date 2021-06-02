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    , 2 arkadaşının yardımıyla yengesine tecavüz etti 15 yıl hapis istendi

    , 2 arkadaşının yardımıyla yengesine tecavüz etti. 15 yıl hapis istendi. Sanıkların itirazına . İcra Dairesi, kararın yerinde olduğunu belirterek itirazı reddetti.

    Cezaevine uğurlandı

    Uğur Polat, 'nin en iyi jokeylerinden biri olarak gösterildi. Ancak başarılarıyla değil cinsel taciz iddiasıyla gündeme geldi! 2016'da yaşanan olayın adresi 'un 'ydi... 'ın eski sevgilisi Nalan P, kısa süre önce gencin ağabeyi Nadir Polat ile evlendi.

    İzmir'de yaşayan genç kadın, olay günü 'ın evine gitti. Alkollü olan Uğur Polat, kar maskesi takan jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G ile ellerini ve ayaklarını bağladığı 'yi etkisiz hale getirdi.

    Ardından talihsiz kadına tecavüz etti. Nalan P'nin şikayeti ile üç jokey hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' davası açılmasına karar verildi.

    Üç yıl süren yargılamada, mahkeme tutuksuz yargılanan sanıkların cezalandırılmasına karar verdi. 15'er yıl hapis cezasına hükmetti. Ancak sanıklar, Yargıtay'a başvurarak karara itiraz etti. . İcra Dairesi, kararın yerinde olduğunu belirterek itirazı reddetti.

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    Ey aziz İstanbul
    Haberler Güncel Jokey Uğur Polat, 2 arkadaşının yardımıyla yengesine tecavüz etti 15 yıl hapis istendi