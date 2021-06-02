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    , Çamlıca Kulesi'yle 8. tepesine kavuştu: Vatandaşlar 'nın en yüksek kulesine ilgi gösterdi

    , Çamlıca Kulesi'yle 8. tepesine kavuştu. Vatandaşlar dün halka açılan 'nın en yüksek kulesine koştu...Bazıları bol bol fotoğraf çekilirken, bazı ziyaretçiler görevlilerden kule hakkında bilgi aldı. PTT Kule A.Ş Genel Müdürü , "Kule hafta içi sabah 10, akşam 21 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Giriş ücretimiz, tam 60 TL, indirimli 30 TL olarak sunulmaktadır" dedi.

    Ey aziz İstanbul

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi açılışı yapılan Çamlıca Kulesi, dün ilk ziyaretçilerini ağırladı. Girişte her ziyaretçinin ateşleri ölçüldü, HES Kodu kontrolü yapıldı. Ziyaretçiler, 1 dakika 10 saniye süren asansör yolculuğunun ardından aynı zamanda İstanbul'un plakası da olan 34'üncü kata ulaştı.

    Bazıları bol bol fotoğraf çekilirken, bazı ziyaretçiler görevlilerden kule hakkında bilgi aldı. PTT Kule A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, "Kule hafta içi sabah 10, akşam 21 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Giriş ücretimiz, tam 60 TL, indirimli 30 TL olarak sunulmaktadır" dedi.

    TOPLAM 49 KATLI
    Kule; zemin altında 4 olmak üzere toplamda 49 kattan oluşmakta.
    Yüksekliği zemin üzerinde 369 metre, deniz seviyesinden ise 587 yüksekliktedir.
    Kule 20 dönümlük peyzaj ve alanlarıyla tam bir botanik bahçesi gibi...



        Kulenin 34. katına asansör 1 dakika 10 saniyede ulaşıyor.
        Çamlıca Camii'den başlayan güzergahla ulaşılabiliyor. Altunizade ve Acıbadem metrodan da servisler var.

        İŞTE DÜNYANIN EN YÜKSEKLERİ
        Şanghay Kulesi (Şanghay) 632 metre:
        Şangay Kulesi'ne giriş ise 40 dolar. 105 ve 109 katları otel olarak kullanılıyor. Dünyanın en yüksek oteli olarak biliniyor. Döner restoran 120'inci katta...

        Burc Halife (Dubai) 828 metre:
        Burc Halife'nin en üst terası The Top'a giriş ücreti yetişkin başına 35 dolar, 4-11 yaş arası çocuklar için 25 dolar.
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            Haberler Güncel İstanbul, Çamlıca Kulesi'yle 8. tepesine kavuştu: Vatandaşlar Avrupa'nın en yüksek kulesine ilgi gösterdi