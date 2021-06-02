TOPLAM 49 KATLI

Kule; zemin altında 4 olmak üzere toplamda 49 kattan oluşmakta.

Yüksekliği zemin üzerinde 369 metre, deniz seviyesinden ise 587 yüksekliktedir.

Kule 20 dönümlük peyzaj ve alanlarıyla tam bir botanik bahçesi gibi...