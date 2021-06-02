Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi açılışı yapılan Çamlıca Kulesi, dün ilk ziyaretçilerini ağırladı. Girişte her ziyaretçinin ateşleri ölçüldü, HES Kodu kontrolü yapıldı. Ziyaretçiler, 1 dakika 10 saniye süren asansör yolculuğunun ardından aynı zamanda İstanbul'un plakası da olan 34'üncü kata ulaştı.
Bazıları bol bol fotoğraf çekilirken, bazı ziyaretçiler görevlilerden kule hakkında bilgi aldı. PTT Kule A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, "Kule hafta içi sabah 10, akşam 21 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Giriş ücretimiz, tam 60 TL, indirimli 30 TL olarak sunulmaktadır" dedi.
TOPLAM 49 KATLI
Kule; zemin altında 4 olmak üzere toplamda 49 kattan oluşmakta.
Yüksekliği zemin üzerinde 369 metre, deniz seviyesinden ise 587 yüksekliktedir.
Kule 20 dönümlük peyzaj ve alanlarıyla tam bir botanik bahçesi gibi...