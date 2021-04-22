23 NİSAN CUMA GÜNÜ EFT VE HAVALE OLACAK MI?

23 Nisan 2021 Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili nedeniyle bankaların kapalı olmasından dolayı EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

EFT bankalar arası bir işlem olduğu için resmi tatillerde ve hafta sonlarını takiben ilk iş gününde EFT işlemleri gerçekleştiriliyor.

Havale ise aynı bankanın işlemi olduğu için o gün içerisinde yapılan işlemler anında yapılıyor. Dolayısıyla Cuma, cumartesi ve Pazar havale yapılabilecek.