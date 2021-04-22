23 Nisan PTT'nin açık olup olmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak her yıl heyecanla kutlamalar gerçekleştiriliyor. Ancak vatandaşlar resmi tatilde çeşitli kurum ve kuruluşların da çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, 23 Nisan'da PTT açık mı 2021? İşte cevabı!
23 NİSAN'DA BANKALAR VE PTT AÇIK MI?
23 Nisan 2021 Cuma günü hem sokağa çıkma yasağı uygulanacak hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Bu nedenle Cuma günü bankalar kapalı olacaklar.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak milli bayramlar arasında yer alıyor. O yüzden yarın 81 ildeki tüm PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir.