Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk gelince vatandaşlar resmi tatilde kapanacak yerleri merak etmeye başladı. Bu noktada, hastaneler ve poliklinikler de araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 23 Nisan'da bugün hastaneler açık mı 2021? Hastane poliklinikleri açık mı? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!