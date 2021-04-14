ORUÇLUYKEN BANYO YAPILIR MI?

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin oruçlu iken banyo yapması, duş alması normal şartlarda oruçlarını bozmaz. Oruçlu iken yapılan banyo orucu bozmadığı gibi denize girmek, nehre ya da havuza girmek de orucu bozmaz. Ancak denize, nehre veya havuza girme esnasında ağza, genze ve buruna su kaçması halinde oruç bozulur. Bu durum kişinin isteği dışında gerçekleştiği için kişinin Ramazan ayı sonrasında orucunun bozulduğu o gün için orucunu kaza etmesi gerekir.