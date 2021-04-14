Oruçluyken banyo yapılır mı? Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde bol bol dua ediliyor ve ibadetler yapılıyor. Peki Diyanet'e göre orucu bozan durumlar arasında banyo yapmak yer alıyor mu, bundan kaçınmak ve iftar sonrasını mı beklemek gerekiyor?
ORUÇLUYKEN BANYO YAPILIR MI?
Ramazan ayında oruç tutan kişilerin oruçlu iken banyo yapması, duş alması normal şartlarda oruçlarını bozmaz. Oruçlu iken yapılan banyo orucu bozmadığı gibi denize girmek, nehre ya da havuza girmek de orucu bozmaz. Ancak denize, nehre veya havuza girme esnasında ağza, genze ve buruna su kaçması halinde oruç bozulur. Bu durum kişinin isteği dışında gerçekleştiği için kişinin Ramazan ayı sonrasında orucunun bozulduğu o gün için orucunu kaza etmesi gerekir.
Oruçlu iken ağız veya burundan su yutulmadığı müddetçe yıkanmakla veya gusül abdesti almakla oruç bozulmaz. Nitekim Peygamber Efendimizin eşlerinden Hz. Aişe ile Ümmü Seleme validelerimiz, Peygamberimiz (S.A.V.)'in Ramazan ayında imsak vaktinden sonra boy abdesti almış olduğunu haber vermişlerdir (Buhârî, "Savm", 25).
Diyanet İşleri Başkanlığından gelen açıklama dâhilinde "Oruçlu iken banyo yapmanın hiç bir sakıncası bulunmamaktadır. Ancak oruçluyken banyo yapıldığı vakitlerde kulaklara, ağız ve buruna su kaçırmamaya azami derecede dikkat edilmesi gerekmektedir Aksi halde oruç bozulur bu sebeple oruçlu iken banyo ya da abdest alırken su yutulmamalı ve boğaza kaçırmamalıdır.