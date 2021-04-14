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    • 14.04.2021 13:55
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    ? , ? Diyanet açıklaması…

    Gündemde ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Müslüman alemi bir Ramazan ayına daha erişmenin mutluluğunu yaşarken bir yandan da gündemde orucunu bozan durumlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu noktada Diyanet açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki , ? Banyo yapmak için iftar saatini mi beklemek gerekir? Diyanet’e göre hangi durumlar orucu bozar?

    takvim.com.tr
    Oruçluyken banyo yapılır mı?

    Oruçluyken banyo yapılır mı? Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde bol bol dua ediliyor ve ibadetler yapılıyor. Peki Diyanet'e göre orucu bozan durumlar arasında banyo yapmak yer alıyor mu, bundan kaçınmak ve iftar sonrasını mı beklemek gerekiyor?

    ORUÇLUYKEN BANYO YAPILIR MI?

    Ramazan ayında oruç tutan kişilerin oruçlu iken banyo yapması, duş alması normal şartlarda oruçlarını bozmaz. Oruçlu iken yapılan banyo orucu bozmadığı gibi denize girmek, nehre ya da havuza girmek de orucu bozmaz. Ancak denize, nehre veya havuza girme esnasında ağza, genze ve buruna su kaçması halinde oruç bozulur. Bu durum kişinin isteği dışında gerçekleştiği için kişinin Ramazan ayı sonrasında orucunun bozulduğu o gün için orucunu kaza etmesi gerekir.

    Oruçlu iken ağız veya burundan su yutulmadığı müddetçe yıkanmakla veya gusül abdesti almakla oruç bozulmaz. Nitekim Peygamber Efendimizin eşlerinden Hz. Aişe ile Ümmü Seleme validelerimiz, Peygamberimiz (S.A.V.)'in Ramazan ayında imsak vaktinden sonra boy abdesti almış olduğunu haber vermişlerdir (Buhârî, "Savm", 25).

    Diyanet İşleri Başkanlığından gelen açıklama dâhilinde "Oruçlu iken banyo yapmanın hiç bir sakıncası bulunmamaktadır. Ancak oruçluyken banyo yapıldığı vakitlerde kulaklara, ağız ve buruna su kaçırmamaya azami derecede dikkat edilmesi gerekmektedir Aksi halde oruç bozulur bu sebeple oruçlu iken banyo ya da abdest alırken su yutulmamalı ve boğaza kaçırmamalıdır.

        Oruçlu olunduğu vakitte banyo yaparken ağza su kaçması halinde bozulan orucun günü gününe orucu kaza yapması gerektirir. Ancak kulağa kaçan suyun mideye ulaşmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış olduğundan dolayı orucu bozmadığı belirlenmiştir.

        ORUCU BOZAN ŞEYLER NELER?

        1-Bilerek yemek içmek orucu bozar. Unutarak yemek yiyen biri hatırladığı an ağzındaki yiyecekleri çıkarıp ağzını çalkalayarak oruca devam edebilir.

        2- Abdest sırasında suyu kasten yutmak orucu bozar.

        3-Kusunca oruç bozulur ve kaza edilir.

        4-Kan almak ve iğne yaptırmak orucu bozar. Mecburi halde böyle bir durum gerçekleşirse oruç kaza edilmelidir. Ancak oruçlu kişi kan verebilir.

        5-Cinsel ilişki kapsamına giren durumlar da orucu bozar.

        6-Sigara dumanını bilerek içine çekmek de oruç kazası ve kefaret gerektirir. Dolayısıyla sigara ve nargile de orucu bozar. Duman istemeden genize kaçarsa oruç bozulmaz.

        7- Kar ve yağmur damlasını yutmak orucu bozar.

        8- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,

        9- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,

        10- Denize girince veya guslederken makattan su girmesi,[Hanbelî'de bozmaz.]

        11- Dil altına konan ilacı emmek,

        12- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,

        13- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,

        14- Lavman yaptırmak,[Mâlikî'de bozmaz.]

        15- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,

        16- Burundan genze giden kanı yutmak,
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