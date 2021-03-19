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    'da Türk eşinden boşandıktan sonra yabancı uyruklu kadınla evlenen S.Ç., fuhuş çetesi kurdu

    'da Türk eşinden boşandıktan sonra yabancı uyruklu kadınla evlenen S.Ç., fuhuş çetesi kurdu. Eşi aracığıyla iş vaadiyle yurtdışından getirdiği kadınların pasaportlarını alıp, senet imzalatarak fuhuşa zorladı. Eski eşinin açtığı evlerde kadınları pazarladı.

    Geniş aile

    Ankara'da Türk eşinden boşandıktan sonra yabancı uyruklu kadınla evlenen S.Ç., fuhuş çetesi kurdu. Eşi aracığıyla iş vaadiyle yurtdışından getirdiği kadınların pasaportlarını alıp, senet imzalatarak fuhuşa zorladı. Eski eşinin açtığı evlerde kadınları pazarladı. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarında kadınların rahat hareket etmeleri için sahte belge düzenleyerek ortak olduğu otelin çalışanı olarak gösterildiği tespit edildi. Çeteyi çökerten polis, 10 kadını kurtardı. Ömer ÇETİN.

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    Haberler Güncel Ankara'da Türk eşinden boşandıktan sonra yabancı uyruklu kadınla evlenen S.Ç., fuhuş çetesi kurdu