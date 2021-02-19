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    Google ’a ait ile el sıkıştı

    Teknoloji şirketi Google ve milyarder iş insanı ’a ait 3 yıllık bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Buna göre; , , ve gibi pek çok yayın kuruluşuna ait haberler, Google’ın yeni video haberciliği platformu ‘’ (Haber Vitrini) alanında yer alacak.

    Milyar dolarlık hamle News

    Teknoloji şirketi Google ve milyarder iş insanı Rupert Murdoch'a ait News Corporation 3 yıllık bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Buna göre; The Wall Street Journal, The Times, Fox News ve The Sun gazetesi gibi pek çok yayın kuruluşuna ait haberler, Google'ın yeni video haberciliği platformu 'News Showcase' (Haber Vitrini) alanında yer alacak.

    Google, söz konusu yayın platformlarından gelen haberler için News Corporation'a belirli bir ödeme yapacak. Google yeni haber girişimi geçen Nisan ayında Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin 1 milyar doları aşkın finansman taahhüdüyle başlatılmıştı.

    ORTAKLIK ARTACAK
    NEWS Corporation'ın CEO'su Robert Thomson, "Anlaşmanın dünya çapında gazetecilik üzerinde olumlu bir etkisi olacak" dedi. Google'ın küresel iş ortaklıkları başkanı Don Harrison ise "News Corp ile yaptığımız anlaşma News Showcase, YouTube, Web Stories, Audio ve GoogleAds gibi çok çeşitli ürünlerimizi kapsıyor. News Showcase'in şu anda dünya çapında 500'den fazla yayıncıyla ortaklığı bulunuyor. Yakında daha fazla ortaklık duyurmayı umuyoruz" diye konuştu.

        YASA GERİLİMİ
        Anlaşma,         Avustralya hükümetinin Google ve Facebook'un yalnızca haber makalelerinin alıntıları için değil, aynı zamanda haber web sitelerine verilen bağlantılar için ödeme yapmasını öngören yasa tasarısının ardından geldi.

        Parlamentoya sunulan 'Haber Medyası Pazarlık Yasası'yla Google ile Facebook'un medya şirketlerine kullandıkları içerikler için ödeme yapması amaçlanıyor.

        Facebook, salı günü, yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalılar'ın platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurmuştu.
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        Haberler Güncel Google Rupert Murdoch’a ait News Corporation ile el sıkıştı