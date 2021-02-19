ORTAKLIK ARTACAK

NEWS Corporation'ın CEO'su Robert Thomson, "Anlaşmanın dünya çapında gazetecilik üzerinde olumlu bir etkisi olacak" dedi. Google'ın küresel iş ortaklıkları başkanı Don Harrison ise "News Corp ile yaptığımız anlaşma News Showcase, YouTube, Web Stories, Audio ve GoogleAds gibi çok çeşitli ürünlerimizi kapsıyor. News Showcase'in şu anda dünya çapında 500'den fazla yayıncıyla ortaklığı bulunuyor. Yakında daha fazla ortaklık duyurmayı umuyoruz" diye konuştu.