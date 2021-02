Teknoloji şirketi Google ve milyarder iş insanı Rupert Murdoch'a ait News Corporation 3 yıllık bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Buna göre; The Wall Street Journal, The Times, Fox News ve The Sun gazetesi gibi pek çok yayın kuruluşuna ait haberler, Google'ın yeni video haberciliği platformu 'News Showcase' (Haber Vitrini) alanında yer alacak.