BANIYANLAR Kumpanya ile dostluk kurup İngilizler'in bölgedeki gücünden faydalanıyordu. Shovabazar Raj ailesinin kurucusu Maharaja Nabakrishna Deb de Doğu Hindistan Kumpanyası yanlısıydı. Ancak Nabakrıshna'nın kumpanya ile ilişkisi bir ara bozuldu. Konu Londra'ya intikal etti. İngiliz yargısı kumpanyanın yöneticilerini akladı. Kumpanya artık kendi çıkarı için NEVVAB (Bir makamın sorumluluğunu asıl sahibi yerine geçici bir süre için üstlenen, vekâlet eden kimse) yani yöneticilerini atamıştı.