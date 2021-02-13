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    İngiliz Kraliçesi Elizabeth 'da devrim yaptı! Ülkenin dilini İngilizce yaptı... Parasını bile bastı

    Kıtlığı 10 milyon insanın ölümüne yol açtı. Tarihçi , Bengal'in sanayisizleşmesinin ve Şirketi'nin politikalarının kitlesel kıtlığın ve yaygın kaosun nedenleri olduğunu savundu. Kıtlık Bengal'de meydana geldi ve ardından tarafından yönetildi. Bu felaketin ilerlemesinde ise Kraliçe Elizabeth'in etkisi büyüktü. Zira Elizabeth'in eli sürekli kıtasının üzerindeydi.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Kraliçe Elizabeth'in sinsi planı

    Kuzey Kalküta'nın Shovabazar kenti Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kontrolü altına girmişti. Bunlar Bania Kastı'na dahildi. İngilizler tarafından Baniyanlar olarak adlandırılan bu sınıfın görevi, Kumpanya için çiftçilerle aracılık etmesiydi.

    BANIYANLAR Kumpanya ile dostluk kurup İngilizler'in bölgedeki gücünden faydalanıyordu. Shovabazar Raj ailesinin kurucusu Maharaja Nabakrishna Deb de Doğu Hindistan Kumpanyası yanlısıydı. Ancak Nabakrıshna'nın kumpanya ile ilişkisi bir ara bozuldu. Konu Londra'ya intikal etti. İngiliz yargısı kumpanyanın yöneticilerini akladı. Kumpanya artık kendi çıkarı için NEVVAB (Bir makamın sorumluluğunu asıl sahibi yerine geçici bir süre için üstlenen, vekâlet eden kimse) yani yöneticilerini atamıştı.

    BU gelişme, Doğu Hindistan Kumpanyası'nın Britanya Devleti'nin Hindistan topraklarını yöneten bir temsilcisine dönüşmesini sağladı. İngilizler artık hem kendi hem de ortakları için Bengal halkının kanını emmeye başlamıştı. Ancak 1753 yılında mevcut durum krize dönüştü.

        KUMPANYA'NIN her yöneticisi kendi gücünü kullanmaya başlayınca Kalküta karıştı! Kumpanya ajan olan sonra tümgeneralliğe yükselen Robert Clive'yi görevlendirdi. Clive, ordusu ile karadan yürürken denizde de Admiral Charles Watson taarruza kalkıştı. İngilizler kısa sürede Kalküta'yı aldı.

        KUMPANYA'NIN bu zaferi Londra'ya ulaştığında hisseleri rekor kırdı. Böylelikle Bengal Ekonomisi tamamen Kumpanya'nın kontrolüne geçti. Tarihler 1772 yılını gösterdiğinde ise büyük bir kıtlık başladı. Doğu Hindistan Kumpanyası'nın tüketim politikaları ile doğal felaketler Bengal'de çok büyük bir kıtlığa yol açtı. Ardından çiçek hastalığı patladı. Eylül 1769'a gelindiğinde ise şiddetli bir kuraklık yaşandı. Meteorolojık raporlar Kumpanya tarafından büyük ölçüde göz ardı edildi. Kumpanya'nın karları düştü. Duruma İngiliz Kraliçesi 2. Elizabeth el koydu. Bengal Valisi'ni İngiliz Hindistanı'nın genel valisi yaptı. Resmi ve eğitim dilinin İngilizce olması kararlaştırıldı. İngiltere'nin Hindistan'da meydana getirdiği güçlü ordu yapısı da Kumpanya'nın elini güçlendirmişti.

        DÜNYANIN ATÖLYESİ
        Kumpanyanın Bengal'e odaklanmasının önemli bir nedeni vardı. Çünkü Hindistan yarımadası o zamanlar dünyanın üretim atölyesiydi. Bengal'in iyi kalitede hammaddelere olan yakınlığı, yüksek nitelik ve düşük fiyatın buluştuğu bir konum sağlıyordu. 17'inci yüzyıl sonunda ise Kumpanya Hint pamuğu ile Avrupa'ya hakim olmuştu.
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