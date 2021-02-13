Kuzey Kalküta'nın Shovabazar kenti Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kontrolü altına girmişti. Bunlar Bania Kastı'na dahildi. İngilizler tarafından Baniyanlar olarak adlandırılan bu sınıfın görevi, Kumpanya için çiftçilerle aracılık etmesiydi.
BANIYANLAR Kumpanya ile dostluk kurup İngilizler'in bölgedeki gücünden faydalanıyordu. Shovabazar Raj ailesinin kurucusu Maharaja Nabakrishna Deb de Doğu Hindistan Kumpanyası yanlısıydı. Ancak Nabakrıshna'nın kumpanya ile ilişkisi bir ara bozuldu. Konu Londra'ya intikal etti. İngiliz yargısı kumpanyanın yöneticilerini akladı. Kumpanya artık kendi çıkarı için NEVVAB (Bir makamın sorumluluğunu asıl sahibi yerine geçici bir süre için üstlenen, vekâlet eden kimse) yani yöneticilerini atamıştı.
BU gelişme, Doğu Hindistan Kumpanyası'nın Britanya Devleti'nin Hindistan topraklarını yöneten bir temsilcisine dönüşmesini sağladı. İngilizler artık hem kendi hem de ortakları için Bengal halkının kanını emmeye başlamıştı. Ancak 1753 yılında mevcut durum krize dönüştü.