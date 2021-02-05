Virüse kurban giden genç doktorun anne ve babası feryat etti (Koronavirüs haberleri)

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Adana'da kendisi Covid-19'u atlatan ancak kayınvalidesi ve kayınpederi hayatını kaybeden Çukurova Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevim Akbıyık uyardı: "Ben böyle salgın görmedim. Dikkat!"