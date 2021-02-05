Virüse kurban giden genç doktorun anne ve babası feryat etti (Koronavirüs haberleri)

Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Mehmet Ertane (38), Covid-19'a kurban gitti. Anne Mihriban Ertane'nin, "Yandım Allah'ım. Oğlum sıra sende değil, bizdeydi" diye ağıt yakması yürekleri deldi geçti. Gözü yaşlı anne-babanın virüsü yendiği öğrenildi.
TOMBALAAA!
İstanbul Eseryurt'ta sanal tombala oynanan adrese yapılan baskında 12 kişiye 28 bin 830 lira para cezası kesildi. Baskın yiyen kumarcılar, utancından yüzlerini gizledi. Tombala oynayan S.K.'nın dolandırıcılık suçundan 7 yıl 4 ay, S.Y.'nin ise silahlı tehdit suçlarından arandığı anlaşıldı.
ÇARESİZSİNİZ
Adana'da kendisi Covid-19'u atlatan ancak kayınvalidesi ve kayınpederi hayatını kaybeden Çukurova Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevim Akbıyık uyardı: "Ben böyle salgın görmedim. Dikkat!"