





İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etmeye başladı. Oteldeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

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