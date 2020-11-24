Bomba olay! Ayrılmak isteyen eşinin kapısına bomba düzeneği kurdu

Nevşehir'de Hacer Çelik (26), 2 yıl önce araç kiralama işi yaptığını söyleyen Bayram Çelik (32) ile tanıştı. Bir süre sevgili olan çift, ardından dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Genç kadın, ayrılarak ailesinin yanına döndü. Bayram Çelik, barışma tekliflerini kabul etmeyen Hacer Çelik'in oturduğu tek katlı evinin kapısına önceki gün bomba düzeneği kurdu.

Şüphelenen kadın, polise ihbarda bulundu. Ekipler, bombayı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Hacer Çelik, "Kadınlar kimseye boyun eğmesinler, sonuna kadar savaşsınlar. Şiddet görüyorlarsa bir saniye bile durmasınlar. Gerekli yasal işlemlere başvursunlar" dedi.

ARABAYI YAKTI

Hacer Çelik, "Evi, arabayı yaktı, evimizi kurşunladı. En sonunda bizim uyuşturucu madde satıcısı olduğumuz yalanını attı. Sürekli tehdit etti" diye konuştu.