Yuvasız kuşlar

İzmir'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, başını sokacak bir ev aramaya başladı. Şimdilik bir yakınında kalan Gezgin, "Yeni bir hayat inşa etmeye çalışıyoruz, ona koşturuyorum. En çok zorlandığım konu ev bulma. İlk başta kiralık yer bakmıştık, daha sonra belli bir miktar bütçeyle ev arayışına geçtik.

Fakat hem kiralar hem ev fiyatları 2 kat olmuş. Ben 1989'dan beri Bornova'dayım, fırsatçılık mıdır başka bir şey midir bilmiyorum ama herkes bir mazeret üretiyor" dedi.