Kekiniz meyveli olsun | Pratik bilgiler

Meyveli kek yapmanın püf noktaları var. Meyvelerin kekin dibine çökmemesi için meyveleri önce una ya da nişastaya bulayıp bir süre bekletin ve ardından kek harcına katın.

MİDENİZİ KABARTIN

Kahvaltı ya da çay saati için hazırladığınız hamur kızartmalarının daha lezzetli olmasını istiyorsanız, hamura eklediğiniz kabartma tozuna biraz toz şeker katın.

ÇAYDANLIK PIRIL PIRIL

Çok sevdiğiniz çaydanlığınız, zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp, sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin, eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.

KOKULU PÜRE

Patates pürenize değişik bir koku vermek istiyorsanız içine bir miktar Hindistan cevizi atın. Tadının çok değiştiğini göreceksiniz.