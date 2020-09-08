Ankara, Karadeniz'de servet değerinde doğalgaza ulaştı. Millet bayram sevinci yaşadı. Sondaj gemilerimiz rotayı Akdeniz'e de kırdı. Düşmanları ters köşe yaptı.
Çaresiz kalan sahte kabadayılar, kukla Atina yönetimini üzerimize salmaya kalkıştı. İçimizden bazıları da onlara katıldı. Hepsi birden Yunan'ın çeşmesine su taşıdı.
KARANLIK İTTİFAK
YUNANİSTAN: AB bize yardım etsin
AB: Türkiye'ye yaptırım uygularız
FRANSA: Türkiye kışkırtıcılık yapıyor
İSRAİL: Hukuka aykırı hareket etmeyin
ABD: Kaygılıyız
ALMANYA: Yunanistan'a destek görevimiz
BAE: Türkiye yasadışı davranıyor
MISIR: Sondajı durdurun
MİLLET MEMNUN
Bana düşmanını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim
Daha çok sızlanırsınız sömürgeciler, oralar zaten bizim
Sıra Ege adalarına da gelecek inşallah
Biri içimizdeki gafilleri uyandırsın
Çaresiz kalan sahte kabadayılar, kukla Atina yönetimini üzerimize salmaya kalkıştı. İçimizden bazıları da onlara katıldı. Hepsi birden Yunan'ın çeşmesine su taşıdı.
KARANLIK İTTİFAK
YUNANİSTAN: AB bize yardım etsin
AB: Türkiye'ye yaptırım uygularız
FRANSA: Türkiye kışkırtıcılık yapıyor
İSRAİL: Hukuka aykırı hareket etmeyin
ABD: Kaygılıyız
ALMANYA: Yunanistan'a destek görevimiz
BAE: Türkiye yasadışı davranıyor
MISIR: Sondajı durdurun
MİLLET MEMNUN
Bana düşmanını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim
Daha çok sızlanırsınız sömürgeciler, oralar zaten bizim
Sıra Ege adalarına da gelecek inşallah
Biri içimizdeki gafilleri uyandırsın