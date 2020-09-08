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    • 08.09.2020 Gazete
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    zenginliklerine sahip çıktı, sömürgeciler çıldırdı: yönetimini üzerimize salmaya kalktılar

    zenginliklerine sahip çıktı. Mavi Vatan'da petrol ve gaz aramaya başladı. Hiçbir şey yapamayan sömürgeci kafalar çıldırdı.  yönetimini üzerimize salmaya kalkıştı. İçimizden bazıları da onlara katıldı. Hepsi birden Yunan'ın çeşmesine su taşıdı.

    Gazlı çeşme
    , 'de servet değerinde doğalgaza ulaştı. Millet bayram sevinci yaşadı. Sondaj gemilerimiz rotayı 'e de kırdı. Düşmanları ters köşe yaptı.

    Çaresiz kalan sahte kadayılar, yönetimini üzerimize salmaya kalkıştı. İçimizden bazıları da onlara katıldı. Hepsi birden Yunan'ın çeşmesine su taşıdı.



    KARANLIK İTTİFAK

    YUNANİSTAN: AB bize yardım etsin

    AB: 'ye yaptırım uygularız

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    İSRAİL: Hukuka aykırı hareket etmeyin

    ABD: Kaygılıyız

    ALMANYA: 'a destek görevimiz

    BAE: Türkiye yasadışı davranıyor

    MISIR: Sondajı durdurun



    MİLLET MEMNUN
    Bana düşmanını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim

    Daha çok sızlanırsınız sömürgeciler, oralar zaten bizim

    Sıra Ege adalarına da gelecek inşallah

    Biri içimizdeki gafilleri uyandırsın

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