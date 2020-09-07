



Çimariva selamı, denizcilerin kullandığı bir selamlama türüdür. Bu selamda personel, gemi boyunca düzenli bir şekilde selamlama için yanyana dizilir.



Personelin aynı hizada nizami olarak durabilmesi için fiziki olarak aynı yapıda seçilmesi ve aynı tip giyinmesi dikkat çeker.