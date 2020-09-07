Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na katılan TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) ve TCG Osmangazi (NL-125) savaş gemileri Girne Limanı yanından geçerek, Kıbrıs Türk halkını selamdı.
Savaş gemilerinin halkı selamlaması büyük ilgi çekti.
Çimariva selamı, denizcilerin kullandığı bir selamlama türüdür. Bu selamda personel, gemi boyunca düzenli bir şekilde selamlama için yanyana dizilir.
Personelin aynı hizada nizami olarak durabilmesi için fiziki olarak aynı yapıda seçilmesi ve aynı tip giyinmesi dikkat çeker.