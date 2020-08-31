

1 Eylül Sözleşmeli Öğretmen Atamalarının yapılması muhtemel iller

Öte yandan Türk Eğitim Derneği tarafından yayımlanan Eğitim Değerlendirme Raporu'na göre ülkemizde 41 bin 654 öğretmen fazlası yer alıyor. Aynı rapora göre ise ülke genelinde öğretmen ihtiyacı 153 bin 640 olarak belirlenmiş durumda.

Raporda en çok öğretmene ihtiyacı olan şehir İstanbul olurken en fazla öğretmeni bulunan şehir Ankara oluyor.

Bu rapor doğrultusunda 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasının büyük bir çoğunluğunun Doğu , güneydoğu bölgesinde ki illere yapılması muhtemeldir.