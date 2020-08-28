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    • 28.08.2020 Gazete
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    Birinci tercih Medipol

    Medipol Üniversitesi 2016, 2017, 2018 ve 2019'da olduğu gibi bu yıl da YKS'nin en başarılı adaylarının adresi oldu. 2020 YKS'de Sayısal Türkiye 1'incisi ile Sözel Türkiye 1'incisi , 'ni kazandı.

    Birinci tercih Medipol
    İstanbul Medipol Üniversitesi 2016, 2017, 2018 ve 2019'da olduğu gibi bu yıl da YKS'nin en başarılı adaylarının adresi oldu. 2020 YKS'de Sayısal Türkiye 1'incisi Özge Dilay Örüm ile Sözel Türkiye 1'incisi Muhammed Rodi Düger, Medipol Üniversitesi'ni kazandı.

    Uluslararası Tıp Fakültesi'nin 10 kişilik kontenjanı ise YKS'yı ilk 37'de tamamlayan adaylardan oluştu. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 Türkiye birincilerinin de aralarında olduğu YKS şampiyonları bugün saat 10.30'da düzenlenecek basın toplantısında medya ile buluşacak.




    Özge Dila



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