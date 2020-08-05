2020 YKS tercihleri için bazı üniversiteler ve kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalarda bazı bölümleri tercih edenlere burs verileceği açıklandı. 2020 YKS'ye girecek öğrenciler için tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuz ile öğrenciler lisans ve ön lisans bölümlere ,kontenjanlara ve geçen senenin taban puanlarına bakabilecekler. İlan sayfası üzerinden bugün bir duyuru yayımlandı. YKS tercihlerinin başlamasına saatler kala yapılan açıklamada Tekstil Mühendisliği bölümünü seçecek öğrencilere burs sağlanacağına yer verildi.
TERCİHLER BAŞLADI
ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 2020 YKS tercih kılavuzuna yer verilirken tercihlerin 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağına yer verildi.
Tercihler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. (ais.osym.gov.tr)
TERCİH ÜCRETİ OLACAK MI?
YKS tercihi yapacak öğrenciler herhangi bir tercih ücreti yatırmayacak. AİS üzerinden tercihlerini yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekleyecek.
BU BÖLÜMÜ SEÇECEKLERE 2334 TL BURS
İlan sayfası üzerinden bugün bir duyuru yayımlandı. YKS tercihlerinin başlamasına saatler kala yapılan açıklamada Tekstil Mühendisliği bölümünü seçecek öğrencilere burs sağlanacağına yer verildi.
YKS TERCİH KILAVUZU
2020 YKS'ye girecek öğrenciler için tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuz ile öğrenciler lisans ve ön lisans bölümlere ,kontenjanlara ve geçen senenin taban puanlarına bakabilecekler.
YÖK ATLAS LİSANS ÖN LİSANS AYRI SAYFALARDA
YÖK Atlas tarafından yayımlanan tercih robotunda lisans ile ön lisans bölümleri ayrı sayfalarda öğrencilere sunuldu.
Lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Ön lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Burada YKS tercihi yapacağız bölümlerin kodlarını tespit edin ve ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerinizi iletin.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.
Önlisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.
2019 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YKS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2019'de lisans/önlisans programlarına yerleşenlerin YKS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.