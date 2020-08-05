YKS tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Önlisans veya Lisans bölümlerini tercih edecek öğrenciler, Türkiye genelinde en düşük puanla öğrenci alan üniversiteleri araştırıyor. İşte 2020 YKS sonucuna göre en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ve tercih edilecek bölümler... 2020-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2020 TYT'de hiçbir puan türünde 150 veya daha fazla puan alamayanlardan tercih yapmaları söz konusu olmayacaktır.
YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ İÇİN EN DÜŞÜK KAÇ PUAN GEREKLİ?
2020-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2020 TYT'de hiçbir puan türünde 150 veya daha fazla puan alamayanlardan tercih yapmaları söz konusu olmayacaktır.
Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
YÖK ATLAS LİSANS ÖN LİSANS AYRI SAYFALARDA TABAN TAVAN PUANLAR
YÖK Atlas tarafından yayımlanan tercih robotunda lisans ile ön lisans bölümleri ayrı sayfalarda öğrencilere sunuldu.
Lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Ön lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Burada YKS tercihi yapacağız bölümlerin kodlarını tespit edin ve ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerinizi iletin.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, haberimizdeki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
2020 YKS SAYISAL PUANINA GÖRE GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Sayısal öğrencileri için puan türleri MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 şeklinde ayrılmaktadır.
MF-1 puanı ile öğrenciler sayısal bilimler içerisinde yer alan bölümlere gidebilmektedir. Bu bölümlere örnek olarak ise;
- Matematik Öğretmenliği,
- Astronomi Bilimi,
- Uzay Bilimi,
- İstatistik ve Matematik mühendisliği gibi bölümler tercih edilebilmektedir.
MF-2 puanı ile tercih verecek öğrenciler ise fen bilimleriyle ilişkili olan bölümlere tercih verebilmektedir. Bu bölümler içerisinde;
- Fen Bilgisi Öğretmenliği,
- Fizik Öğretmenliği,
- Kimya Öğretmenliği,
- Biyoloji Öğretmenliği,
- Tarım Ve Ziraat Mühendisliği bulunmaktadır.
MF-3 puanı ile tercih yapacak kişiler için ise yine fen bilimlerinin ağırlıklı olduğu bölümler bulunmaktadır. İşte o bölümler:
- Tıp,
- Veterinerlik,
- Eczacılık,
- Diş Hekimliği,
- Genetik Mühendisliği,
- Biyokimya Mühendisliği gibi bölümleri tercih edebilmektedir.
MF-4 puanı ise matematik ağırlıklı bir alandır. Bu alan üzerinden mühendislik üzerine bölümlere gidilebilir. Örneğin girilebilecek bölümler şunlar;
- Bilgisayara Mühendisliği,
- İnşaat Mühendisliği,
- Elektronik Mühendisliği,
- Makine Mühendisliği,
- Endüstri Mühendisliği gibi bölümlere bu puan türüyle tercih verilebilmektedir.
2020 YKS EŞİT AĞIRLIK PUANI İLE GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Eşit ağırlık öğrenciler için uygulamada olan puan türleri TM-1, TM-2 ve TM-3 şeklinde ayrılmaktadır.
TM-1 puanı matematiğin daha yüksek oranda incelendiği bir alandır. Bu puan türü üzerinden:
- Bankacılık,
- İşletme,
- Muhasebe,
- Maliye,
- Pazarlama,
- Uluslar arası Lojistik,
- Ekonomi,
- Sigortacılık gibi bölümlere tercih verilebilmektedir.
TM-2 puanı sözel kısmın ve sayısal kısmın yakın oranlarda olduğu puan türüdür. Bu puan türüyle girilebilecek bölümler şunlar;
- Hukuk,
- Uluslar arası İlişkiler,
- Sınıf Öğretmenliği,
- Kamu Yönetimi
- Bilim Tarihi gibi bölümlere tercih yapılabilmektedir.
TM-3 puanı hesaplanırken ise alan ağırlığı Türkçe ve Edebiyat kısmıdır. TM-3 puanıyla girilebilecek bölümler;
- Çocuk Gelişimi,
- Sosyoloji,
- Grafik,
- Felsefe,
- Rehberlik Öğretmeni,
- Danışmanlık
- Arkeoloji gibi bölümlere tercih edilebilmektedir.
2020 YKS SÖZEL PUANIYLA GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Sözel alanı öğrenciler için ise TS-1 ve TS-2 puanları bulunmaktadır.
TS-1 puanında sosyal bilimler dersleri etkilidir. TS-1 puanıyla girilebilecek bölümler;
- Coğrafya Öğretmenliği,
- Reklamcılık,
- Radyo Ve Televizyon,
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,
- İletişim,
- Basın ve Yayın,
- Arkeoloji,
- Sanat Tarihi ve bu gibi bölümlere tercih verilebilmektedir.
TS-2 puanı ile ise daha çok Türkçe ve Tarih konularının yüzdeleri ağırlık göstermektedir. Bu puan türü ile girilebilecek bölümler;
- Tarih Öğretmenliği,
- Türkçe Öğretmenliği,
- Edebiyat Öğretmenliği,
- Türk Dili ve Edebiyatı,
- Film Yönetmeni,
- Sanat Tarihi gibi bölümlere tercih verilebilmektedir.
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
- Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları,
- Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı,
- Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler,
- Yerleşenlerin geldikleri iller,
- Yerleşenlerin öğrenim durumu,
- Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları,
- Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları,
- Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri,
- Yerleşenlerin mezun oldukları liseler,
- Yerleşen okul birincileri,
- Taban puan ve başarı sırası istatistikleri,
- Yerleşen son kişinin profili,
- Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları,
- Yerleşenlerin YGS puanları,
- Yerleşenlerin YGS başarı sıraları,
- Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri,
- Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri,
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri,
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler,
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller,
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar,
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler),
- Yerleşme koşulları, bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.