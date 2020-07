"MİDE RAHATSIZLIKLARI ÇEKEN BİREYLER ETİ 24 SAAT BEKLETMEDEN TÜKETMEMELİDİR"

Et tüketiminde yapılan en büyük yanlışın, bayram günü kesilen hayvan etinin bekletilmeden tüketilmesi olduğunu belirten Karakuş, "Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk oluşturur. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir. Et tüketiminde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da, et ile beraber kalsiyum kaynaklı yoğurt, süt, ayran tüketmemektir. Çünkü bu besinler demirin emilimini azaltıcı etki gösterir. Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze veya kurubaklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir. Et kullanılarak yapılan sebze ya da kurubaklagil yemeklerine yağ ilave edilmemelidir" şeklinde konuştu.

Özellikle kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastalarının bu dönemde risk altında olduğunu dile getiren Karakuş, sağlıklı bireylerin bile dikkatli beslenmediğinde sindirim problemleri, midede şişkinlik, ağrı, kabızlık, kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi gibi sağlık problemleriyle karşılaşabileceğine işaret etti. Kurban etini saklama yöntemleri hakkında da bilgiler paylaşan diyetisyen Karakuş, "Etler; büyük parçalar şeklinde değil kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılarak, buzdolabında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 santigrat derecede daha uzun süre saklanabilmektedir. Buzluktan çıkartılan etler, yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır" ifadelerini kullandı.