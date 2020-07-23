23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları özellikle bu dakikalarda heyecanla araştırılıyor. Gün içerisinde bayilere uğrayıp On Numara oynayan on binlerce kişi akşam saatlerinde sonuçları öğrenmek istiyor. Dün gerçekleştirilen çekilişlerde 10 bilen çıkmayınca 267 bin 836 lira 63 kuruş devretmişti. Çekilişleri her gün yapılan şans oyununda gözler bu akşam yapılan çekilişlere çevrildi. Peki, 23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçlarına göre kimler kazandı? İşte günün kazanan numaraları
23 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları saat 22.15'te yapılacak çekilişlerin ardından burada olacak. Milli Piyango İdaresi tam listeyi açıkladığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
DÜNKÜ ÇEKİLİŞTE KİM, NE KADAR KAZANDI?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 945'inci çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 8, 15, 21, 22, 27, 34, 48, 49, 54, 60, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 79 ve 80 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 267 bin 836 lira 63 kuruş devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 102 bin 450 lira 45 kuruşluk ikramiye devretti.
SALI GÜNKÜ ÇEKİLİŞTE KİM, NE KADAR KAZANDI?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 944. çekilişinde kazandıran numaralar 8, 9, 14, 18, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 45, 46, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 74 ve 78 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 137 bin 780 lira 5 kuruş devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 73 bin 623 lira 65 kuruşluk ikramiye devretti.