23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları özellikle bu dakikalarda heyecanla araştırılıyor. Gün içerisinde bayilere uğrayıp On Numara oynayan on binlerce kişi akşam saatlerinde sonuçları öğrenmek istiyor. Dün gerçekleştirilen çekilişlerde 10 bilen çıkmayınca 267 bin 836 lira 63 kuruş devretmişti. Çekilişleri her gün yapılan şans oyununda gözler bu akşam yapılan çekilişlere çevrildi. Peki, 23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçlarına göre kimler kazandı? İşte günün kazanan numaraları

23 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları saat 22.15'te yapılacak çekilişlerin ardından burada olacak. Milli Piyango İdaresi tam listeyi açıkladığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.